Plastikbeitrag von 1,4 Milliarden Euro wird fällig

Die Bundesrepublik, damit wir Steuerzahler, wird im Jahr 2021 voraussichtlich eine Summe von rund 1,4 Milliarden Euro als sogenannten Plastikbeitrag an die EU überweisen müssen.Antwort der ´Bundesregierung in der Drucksache (19/23141) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit. Wer weiß schon, dass der Beitrag nach einem Beschluss der Europäischen Union ab Januar 2021 erhoben wird. Dies sind 80 Cent pro Kilogramm nicht recycelter Kunststoffverpackungen.Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, betrug die Recyclingquote von Kunststoffverpackungen in Deutschland im Jahr 2018 gut 46 Prozent. Bei Kartonverpackungen für Flüssigkeiten erreichte der Anteil knapp 76 Prozent. Andere Verwertungsquoten für Verbundverpackungen lägen nicht vor, schreibt die Bundesregierung. Auf Deponien landeten den Angaben zufolge im Jahr 2018 rund 4.600 Tonnen oder 0,1 Prozent der in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen.Jute das Plastik. Beim Einzelhändler kaufen und nicht bei Amazon mit Retoure.