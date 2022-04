Krankenhaus im Ausverkauf

Krankenhausübernahmen, -schließungen nicht weiter totschweigen.

Politiker im Land und in den Kommunen beschließen Krankenhausschließungen oder stimmen deren Privatisierungen zu, ohne vorherige entsprechende Rückkoppelung mit den Bürgern. Sie nehmen die Vorlagen und Gutachten als gegeben hin.Das Gesundheitswesen ist in Europa sind längst zum Rendite- und Spekulationsobjekt international agierender Konzerne geworden. Lukrativ sind Krankenhäuser mit den gesicherten Erlösen über die Krankenkassen und Investitionen der Länder. Ziel des Krankenhauses sollte das Wohlbefinden und das Leben des Patienten sein und nicht der optimale Gewinn von über 10 Prozent des Betreibers.Der Autor, Dr. med. Thomas Strohschneider, ist Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie. Er studierte Chemie und Humanmedizin an der Universitäten Tübingen und Montpellier. Zuletzt arbeitete er acht Jahre als Chefarzt einer privatwirtschaftlich geführten Klinik. Er verarbeitet seine Erfahrungen gut lesbar und gekonnt in 24 Kapiteln.In der Leseprobe wird die Inhaltsangabe mit den Kapitelüberschriften aufgezeigt.Die Schlagworte sind hilfreich beim späteren gezielten Aufarbeiten. Jedes Kapitel ist einer vertiefenden Diskussion wert und kann dann mit den Anmerkungen vertieft werden.Aufmerksame Leser der Tageszeitung können schneller die Anzeichen drohender Insolvenzen, Übernahmen oder Schließungen des Krankenhauses vor Ort erkennen.Dies ist ein Buch, in dem der Autor konkrete Hinweise und Handlungsempfehlungen niederschreibt. Seine in den Kapiteln begründete Sorge: „Es ist zu befürchten, dass die Spaltung des Krankenhausmarktes in For-Profit- und Non-Profit-Kliniken auch zu einer Stigmatisierung und einer Verschlechterung … führt.“Der Autor zeigt auf, Privatisierung eines Krankenhauses geht nicht nur zu Lasten der Mitarbeiter, sondern auch zu Lasten der Gesundheit der Bürger. Wir sind gefordert, die Veränderungen zu unterstützen und die gewählten Vertreter zu kontrollieren.Thomas StrohschneiderPrivate Gewinne auf Kosten unserer GesundheitMit einem Vorwort von Werner BartensErschienen im : Westendverlag Seitenzahl: 240Ausstattung: KlappenbroschurISBN: 978-3-86489-371-1 Auch als E-Book erhältlich