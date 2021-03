Abgeordnete: Farbe bekennen zu "Nebeneinkünften"

Gewählt und alimentiert von Bürgern!



Finanzinteressen kaufen die Stimmen und werden geschützt.

Änderung noch vor den Bundestagswahlen!

Angetrieben von immer neuen Fällen von möglicher Korruption und dubioser "Nebeneinkünfte" in CDU und CSU nimmt die Debatte darüber Fahrt auf.SPD-Vize Kevin Kühnert und die Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal verlangen gemeinsam mit rund 50 Kandidaten für die nächste Bundestagswahl "radikale Transparenz" beim Thema "Nebeneinkünfte". Wörtlich heißt es in ihrer als "Selbstverpflichtung" bezeichneten Erklärung:Wer diese Forderung unterstützen will, findet hier die Petition Viele direkt angeschriebene Abgeordnete antworten nicht. Fragen auch Sie an!Parteispenden von Unternehmen sind zu verbieten, dürfen nicht weiter Steuermindernd abgezogen werden. Jede Spende einer natürlichen Person ist zu veröffentlichen.