Venlo an der Maas, immer einen Besuch wert

Mein Ziel ist Venlo.Mit der Bahn sind es knappe 2 Stunden über Wuppertal, Düsseldorf, Neuss, Kaldenkirchen.Erfreulicherweise habe ich einen Sitzplatz, die Toiletten sind sauber und die Gespräche sind ertragbar.Mein Weg führt mich an den 2 Brüdern vorbei direkt zum Markt.Backfisch oder Kibbeling?Wieder gewinnt der Backfisch.Keine lange Schlange vor mir? Nanu.Inzwischen kostet er 4 Euro und ist gefühlt etwas kleiner geworden.Aber lecker immer noch.Für Maria muss ich noch Lakritze besorgen.Dann geht’s an die Maas.Heiss ist es und ich halte es so 45 Minuten in der prallen Sonne aus.Eine weisse Limo fährt vorbei. Gefolgt von ca. 30 Shopper Fahrern.Eine Rocker Hochzeit?!Ich setze mich in den Schatten zu einer netten Dame aus dem Westerwald.Mit dem Bus ist sie angereist für Hin-Zurück 25 Euro.Es geht zu dem Einzelhändler meines Vertrauens.15 Pakete Kaffee für 30 Euro. Eduscho und Melitta.Auf dem Rückweg noch eine Pommes mit Majo.