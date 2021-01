Wie oft warst du erkältet? Sieh das Positive in den Masken.

Masken? Nicht nur gegen Corona gut.

Als ab ungefähr April letzten Jahres die Maskenpflicht losging, ist die Bevölkerung unsicher geworden. Das Leben kam einem wie ein Film vor, die Maßnahmen aus Science-Fiction Romanen Realität. Europäer haben sie bisher nur mit Zahnärzten und asiatischen Ländern assoziiert. Dort ist es in einigen Ländern schon Gang und Gäbe, mit Masken durch die Straßen zu laufen. Trotzdem muss man eines anmerken: Das Infektionsrisiko ist gesunken. Klar, für Covid-19 auf jeden Fall. War ja auch dafür vorgesehen. Aber auch für die normale Grippe oder Erkältungen.



Weniger allgemeine Ansteckung

Infektionsrisiko über das Gesicht

Erkältungen durch Ernährung vorbeugen

„Nie wieder Erkältung"! von unserem Autor Dantse Dantse!

Vielleicht könnt ihr es selbst bestätigen, aber wie oft wart ihr seit der Maskenpflicht krank? Garnicht? Wo sonst immer mindestens zwei Erkältungs- und Grippewellen jährlich stattfanden, kann man von 2020 behaupten, diese ausgesetzt zu haben. Man wird sich dadurch erst bewusst, wie schnell und in welcher Menge Krankheitserreger dann doch durch Kontakt ausgetauscht werden. Zusätzlich ist das Bewusstsein für die richtige Hygiene erweitert worden. Länger und gründlicher Händewaschen, das Handy vielleicht mal desinfizieren und sich auch bewusst machen, wie viele Tröpfen denn überhaupt ausgetauscht werden. Ein Beispiel, was die Menschen VOR Corona nicht hinterfragt haben, was früher banal wäre, überhaupt anzuprangern: Geburtstagskerzen auspusten.Lustig oder? Vieles wird nach COVID-19 anders betrachtet werden. Die Menschen werden ihren Lebensstil überdenken, um gesünder zu leben. Dass die Pandemie das zukünftige Leben langfristig geprägt hat, ist allen bewusst."Untersuchungen zeigen, dass jeder Mensch durchschnittlich 300 Mal am Tag Nase und Mund berührt" - Professor Mathias Pletz, Infektiologe an der Universitätsklinik Jena, gegenüber der 'Apotheken-Umschau'.Mit einer Maske schützt du dich davor, dir ins Gesicht zu fassen. Beispielsweise, nachdem du eine Türklinge oder die Busstange gegriffen hast. Wie oft kommt es vor, dass jemand niest oder hustet und nicht bemerkt, dass er mit den Bakterien oder Viren jetzt eine Gefahr für die anderen darstellt? Hier kommt wieder das Händewaschen ins Spiel, was man aber eigentlich nicht genug erwähnen kann. Und bei den eigenen Niesern und Husten hat man durch die Maske zumindest eine Barriere, die die Mitmenschen ein wenig schützt.Eine allgemein gesunde Ernährung hilft ganzheitlich und schützt und heilt den Körper gegen viele verschiedene Krankheiten. Man braucht nicht gesondert eine bestimmte Ernährung für Herz, eine andere Ernährung für Leber, eine für die Nieren, eine für den Darm, eine für die Zähne, eine für die Potenz, eine gegen Diabetes, eine gegen hohen Blutdruck usw. Eine gesunde Ernährung ist eine gesunde Ernährung und eine schlechte Ernährung ist eine schlechte Ernährung. In diesem Sinne sind zum Beispiel dieselbe Ernährung und Kräuter und Gewürze, die gegen Diabetes schützen und sie bekämpfen, die gleiche, die die Krebsprävention und Krebsbekämpfung unterstützen. 