Weizen-Selbstexperiment / Spruch des Tages 30.09.2021

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Weizen und psychischen Krankheiten?



Dazu berichtet der Erfolgscoach in seinem Buch

Der Verleger und Coach Dantse Danste liebt eine Herausforderung! Für seine eigenen Studien hat er sein eigenes Experiment ausprobiert: Übermäßig Weizen essen! Grund dafür ist, dass er herausfinden wollte, was der Weizenkonsum mit dem menschlichen Körper macht.Denn während seiner Zeit als Coach hat er wiederholt von seinen Klienten gehört, die zufällig viel Weizen (manchmal sogar in reiner Form) gegessen haben und gleichzeitig an psychischen Beschwerden litten.Deshalb stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Weizenkonsum und psychichen Beschwerden gibt.„ (…) Ich habe ein Experiment nach meinem eigenen Entwurf gemacht: Ich habe viel Weißmehl gegessen, in jeder Form, sogar reines Mehl, genau wie meine Patienten. Nach fünf Tagen änderte sich meine Stimmung völlig. Ich war aggressiv und depressiv, den ganzen Tag launisch, ohne einen wirklichen Grund dafür zu haben und ich fühlte mich immer schwächer und konnte die Motivation für ein paar Übungen, die ich normalerweise zum Spaß mache, nicht aufbringen.“

Außerdem berichtet er, dass

Was bedeutet das alles?

Einige Beschwerden, die durch den Verzehr von Weizen verursacht werden

die Symptome nur einen Tag, nachdem er aufhörte Weißmehl zu essen, verschwandenAber: Er musste den plötzlichen Drang bekämpfen, Brot zu essenAußerdem stellte er fest, dass er zugenommen hatte.Weizen essen kann zur Sucht werden! Außerdem kann es andere Triebe hervorführen, wie z.B. mehr zu essen. Auch kann Weizen zu essen auf die Psyche schlagenDazu ergänzt Dantse Dantse: „Leider wird dieses Problem nicht gut behandelt. Die Berichte, die ich fand, bestätigten meine eigenen experimentellen Ergebnisse. Weißmehl kann einen gewissen Prozentsatz der Menschen süchtig machen, genau wie Zigaretten und Alkohol. Was ich nicht klären konnte war, ob psychische Erkrankungen die Abhängigkeit von Weißmehl verursachen oder ob Weißmehl die Krankheit verursacht oder verstärkt. "Auch ein Kardiologe warnt vor Weizen. „(…) Der Kardiologe Dr. William Davis hat in seinem Buch „Wheat Belly" im Jahr 2011 gezeigt, wie gentechnisch veränderter Weizen uns süchtig macht und wie er unser Verhalten und unsere Gedanken verändern kann.Hinsichtlich natürlicher Antikörper verhindert Weizen, dass der menschliche Körper richtig funktionieren kann, da er Mineralien nicht so aufnehmen kann, wie er sollte. Ein schlimmes Ergebnis kann eine Veränderung Ihres Stoffwechsels sein, die auch eine Veränderung Ihres Geisteszustands beinhalten kann. "WeizenbauchWeizensuchtFettleibigkeitMagenschmerzenDiabetesHoher BlutdruckUnd vieles mehr…