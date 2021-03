Was ist Glück?

Die wahren Glücksräuber im normalen Alltag in der Welt 4.0:







Die warme Umarmung von Partner, den Geschwistern oder den Eltern; das freundliche Lächeln von Menschen an der anderen Kasse; die aufgehaltene Tür von Fremden... all dies sind Dinge, die wir kaum bemerken und worüber wir nicht nachdenken; das wahre kleine Glück. Stattdessen fokussieren wir uns auf den pöbelnden Kerl auf der anderen Straßenseite, die zu späte Bahn und den neuen Mercedes unseres Nachbarn, den wir selbst nicht haben.