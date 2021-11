Verabschiede dich für immer von Grippe

Grippe vermeiden? Das ist möglich!



Symptome

Fieber (oft mit Schüttelfrost)

Halsschmerzen

Reizhusten

Schnupfen

Kopfschmerzen

Muskel- und Gelenkschmerzen

starkes Krankheitsgefühl

Müdigkeit

manchmal Magen-Darm Beschwerden

Krankheitsdauer: 7 bis 14 Tage.



Möchtest du mehr erfahren?



Zum Autor:

Ansteckungsresistent kannst du auch werden, so wie der Autor Dantse Dantse. Das Buch „Endlich leben ohne Grippe“ ist ein narrensicherer Leitfaden zur Behandlung und Vorbeugung von Grippe, Erkältung und Schnupfen.Der Autor ist tatsächlich gegen Grippe und Erkältung resistent geworden. Früher war er sehr anfällig und litt enorm unter Grippe und Erkältung. Nun besiegt er seit Jahren diese Krankheiten und ist frei davon, auch wenn um ihm herum alle krank sind.Nie wieder Influenza, Erkältung, Schnupfen und ihre Symptome ist kein Werbeslogan. Es ist die Realität, die er erlebt hat, sein Umfeld auch, seine Klienten auch.Der Autor Dantse Dantse zeigt dir in diesem Buch, wie es geht, wie er es im Laufe der Jahre mit sehr guten Rezepten geschafft hat, gesund zu bleiben. Diese Rezepte halten dich in der Grippesaison fit und wenn du schon erkrankt bist, kannst du die Krankheit sehr schnell mit sehr wenigen Symptomen heilen. Zu Ende ist die Zeit, in der du dich über Halsschmerzen, Kopfschmerzen, verstopfte Nase, Fieber beklagst. Du brauchst keine Schmerztabletten, keine Impfungen, keine Medikamente, die alle ihre Nebenwirkungen und Gefahren haben.Dieses Wissen hier in diesem Buch ist eine ANLEITUNG SCHRITT FÜR SCHRITT FÜR EIN LEBEN OHNE INFLUENZA, ERKÄLTUNG, SCHNUPFEN und OHNE MEDIKAMENTE UND IMPFUNG – NUR MIT KÜCHENKRÄUTERN UND GEWÜRZEN.Hast du Grippe? Kräuter und Gewürze unter anderem werden dir helfen!Lese unbedingt das Buch „Endlich leben ohne Grippe“ von Dantse Dantse und verabschiede dich von Grippe:Erhältlich bei:Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.