Vegan 3.0 und Muskelaufbau/Spruch des Tages 13. Oktober 2020

Welche Ernährung ist gut für die Muskeln? Die Muskelgeheimnisse der AfrikanerWarum sehen Menschen in Afrika allgemein muskulöser aus, mit festerem Po und Bauch, strafferer Haut? Liegt es an den Genen?Auf jeden Fall fällt es einem sehr auf, wenn man nach Afrika kommt. Man sieht viele Männer, die kaum Sport treiben und Sixpacks haben. Sie haben starke und feste Oberkörper, Oberarme, Beine, Schenkel und Pos.Ich glaube, dass viele Faktoren dieses Aussehen erklären und einer davon ist die Ernährung. Die Ernährung der Afrikaner besteht zu 95% aus veganen, gesunden Lebensmitteln. Aus Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Kräutern, Gewürzen und pflanzlichem Öl. In der traditionellen afrikanischen Ernährung bestehen maximal 5% einer Mahlzeit aus Fleisch. Mehrfachzucker-Kohlenhydrate sind die Lieblingslebensmittel der Muskeln. Isolierte Kohlenhydrate wie Nudeln, Milchprodukte, Sahne, Butter, Schmand werden sehr selten gegessen.Muskeln muss man ernähren.Das bedeutet, man muss dem KörperLebensmittel geben, die die Muskeln anregen.30% Proteine20% Fett50% KohlenhydrateKomplette bzw. komplexe Kohlenhydrate sind die wichtigsten Lebensmittel für den Muskelaufbau, wie man bei den Afrikanern sieht. Ich werde deswegen ein bisschen mehr über die Kohlenhydrate schreiben und weniger über Proteine und Fette.Kohlenhydrate machen allein über 70% einer afrikanischen Mahlzeit aus. Darüber hinaus nehmen sie bei der Muskelaufbau-Ernährung eine viel größere und zentralere Rolle ein als Proteine. Zusammen mit den Fetten und den Proteinen sind die Kohlenhydrate der größte verwertbare Anteil der Nahrung. Denn durch Kohlenhydrate ist es dem Körper möglich, den Muskeln schnell wichtige Nährstoffe zu geben. Sie werden benötigt, um überhaupt Proteine in der Muskulatur einzulagern. Viele Experten meinen,Proteine alleine würden reichen. Nimmt man nur Proteine zu sich, muss ein Teil davon wieder umgewandelt werden, um daraus die wichtigen Kohlenhydrate zu erzeugen. Das bedeutet, erst mit großen Mengen Protein könnte das Fehlen der Kohlenhydrate kompensiert werden. Und sehr viel Fleisch ist wiederum ungesund für den Körper.Auch viele Obstsorten enthalten Kohlenhydrate und solltenwegen des hohen Vitamingehalts nicht in deiner Muskelaufbau-Ernährung fehlen.Muskelaufbau braucht Proteine. Denn sie liefern dafür den wichtigsten Baustoff. Nicht vergessen: Für eine gute Aufnahme von Proteinen braucht der Körper Kohlenhydrate und Fett.Bei einer Muskelaufbau-Ernährung ist stark darauf zu achten, ausreichend Fett zu sich zu nehmen. Fette helfen, die Regenerationszeit zu beschleunigen und begünstigen den Abbau von Körperfett.Die Menge der pro Tag benötigten Fette, Proteine und Kohlenhydrate ist individuell zu bestimmen. Sie hängt vom Körperfettanteil, von Alter, Gewicht, Größe und der sportlichen Betätigung ab.