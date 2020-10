VEGAN 3.0 – ein neuer Ernährungsstil / Spruch des Tages 12. Oktober 2020

VEGAN 3.0: Eine andere Ernährungsphilosophie für Fleischliebhaber, die frei und glücklich macht. Gesund leben und schmackhaft ernähren. Ohne angereicherte Produkte, ohne Nahrungsergänzungsmittel, ohne Mangelerscheinungen. Eine Ernährungsart, bei der die Mahlzeiten mit Genuss satt und glücklich machen und Krankheiten vorbeugen.VEGAN 3.0 ist eine zeitweise vegane Ernährung, ohne Weizen- und Zuckerprodukte. Sie erneuert in nur 5x7 Tagen im Jahr den Geist und den Körper von Fleischliebhabern. Ein Körper- und Psyche-Reset! Eine coole Ernährungsphilosophie, wenn man nicht auf Fleisch und Fisch verzichten und seinem Körper in kürzester Zeit vollständige Erholung gönnen will.Die Nachteile einer rein veganen Ernährung sind die Mangelerscheinungen durch unzureichende Aufnahme wichtiger Nährstoffe. Wie Proteine, Vitamine, Calcium, Eisen, Zink, Aminosäuren und Omega-3 Fettsäuren. Viele Veganer sind gezwungen Nahrungsergänzungsmittel und angereicherte Präparate einzunehmen, um den Mangel auszugleichen. Das Problem aber ist, dass die meisten dieser Produkte industriell hergestellt werden und bestimmte chemische und maschinelle Prozesse durchlaufen, die diese nicht mehr natürlich machen. Viele dieser Produkte enthalten Schadstoffe und haben langfristig gesehen noch viel schlimmere Nebenwirkungen als eine dauerhafte Ernährung mit konventionellem Fleisch. Somit verliert die vegane Ernährung ihren Wert als gesunde Ernährung. Dazu kommen häufig viele Lebensmittel, die Weizen und Zucker enthalten, was die vegane Ernährung nicht unbedingt nutrazeutisch macht.Mit VEGAN 3.0 ist das Problem gelöst. Mit den VEGAN 3.0 Nährwerttabellen ausgewählter Lebensmittel in diesem Buch kann sich jeder vegan ernähren und seinen Nährstoffbedarf vollständig decken. Ohne externe Hilfe, ohne zu rechnen und ohne künstliche Produkte. Damit kannst du deinen Körper und seine Körperfunktionen in 35 Tagen erneuern und dir selbst neue Energie geben. In diesen 35 Tagen erleben Menschen, die VEGAN 3.0 getestet haben, ein Wunder an Körper und Psyche.Wenn du Fleisch, Milch und Milchprodukte, Weizen und Zucker fastest, hilfst du deinem Körper, sich selbst von zahlreichem Müll zu befreien und sich neu zu regenerieren. Zeitweises Fasten dieser Lebensmittel führt auch dazu, dass man langfristig viel weniger dieser Produkte zu sich nimmt und somit gesünder lebt.Diese Art von Fasten während eines Monats bedeutet eine lange Pause von Fleisch-, Milch-, Weizen- und Zuckerprodukten. Das ist Medizin für den Körper und die Psyche. Monatliches Fasten verhindert nicht nur die Gewichtszunahme, sondern hilft dem Körper, Schadstoffe auszuscheiden.Fleischverzicht oder saftiges Steak, das ist hier die Frage. Warum nicht beides? Vegan 3.0 macht das möglich. Kaufe jetzt Tabou B. Brauns‘ Buch „Vegan 3.0 - Gesund und geheilt durch Fleisch-Vegan: Vollwertige vegane Vielfalt“.Erhältlich bei indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Das Lesen der Bücher von Tabou B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.