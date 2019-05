Unser Spruch des Tages am Dienstag, den 07. Mai 19: "Was zerstört den Darm?"

Kranker Darm durch:



negatives Denken

Stress

Bewegungsmangel

„Viele wissenschaftliche Studien zeigen, dass Stress sowie andere psychische Belastungen und negative Gedanken die Darmflora angreifen können. Beim Dauerstress oder bei ständiger psychischer Belastung wird die Darmregion nicht mehr gut durchblutet. Der Darm ist ebenfalls gestresst und reagiert mit Verstopfung oder Durchfall. All das führt zu einer Schwächung des Immunsystems. Akuter Stress führt zu einer erhöhten Darmpermeabilität und Sekretion von Toxinen. Dies ist der Grund, warum man vor, während oder nach einem stressigen Ereignis unter Durchfall, Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen oder wiederholtem Harndrang leidet. Stress kann dazu führen, dass sich der Inhalt des Magens langsamer entleert oder er kann die Nahrungsaufnahme durch den Darm ungesund beschleunigen. Die Kombination dieser Vorgänge verursacht Bauchschmerzen und Veränderungen der Stuhlgewohnheiten.Bewegungsmangel kann den Darm krank machen und ihn in seiner Funktion stören. Durch Bewegung oder Sport wird ein Ziehen, eine ungewöhnliche Belastung oder Druck im Bauchbe-reich gelindert. Der Darm bewegt sich freier und steht nicht so stark unter Druck, wie wenn man ständig sitzt. Sport verbessert die Blutzirkulation und somit wird der Darm ausreichend mit Blut versorgt. All das braucht der Darm damit er reibungslos funktionieren kann. Ohne die nötige Bewegung kann man Darmprobleme haben, ohne zu wissen, dass diese von mangelnder Bewegung verursacht werden.“Dantse Dantse aus: „Am Anfang war DER DARM: Erstaunliche neue Erkenntnisse über den UNTERSCHÄTZTEN ZERSTÖRER“Darm, Darmsanierung, Darmbakterien, gesunder Darm, Bauchgefühl, Darm heilen, Darmflora, Medizin, Gesundheit, alles über den Darm, Blutzucker, Appetit, abnehmen, Stimmung, Nerven und Stress, Herz, Blutzucker, Cholesterin, Sexualität, Immunsystem, Gewicht, Übergewicht, Körper & Geist, Bauch und Hirn, Ernährung, gesund durch Ernährung, gesunde Ernährung, Nerven, Potenz, Wissen, Lernen, Lebensmittel, essen, gesund essen, positiv denken, gesund leben, glücklich, entspannt, du schaffst das, indayi edition, Therapie, Selbstheilung, Selbsterkenntnis, besser Leben, ganzheitliche Medizin, Darm als Chef , körperliche und psychische Gesundheit, Heilung, Depression, psychisch gesund, Liebe geht durch den Magen, PMS, schmerzhafte Menstruation, Schlafstörungen, Autismus, Ängste, Antriebslosigkeit, Suchtproblem, Mangelerscheinungen, Allergien, Lebensmittel, Lebensmittelallergie, Entzündungen, Hormone, Hormonstörungen, Heilungen, heilen, Körper heilen, gesunder Körper, Krankheiten, Zellen, Darmbesiedlung