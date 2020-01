Unabhängiges Glück / Spruch des Tages 28. Januar 2020

Dein Glück hängt nicht von anderen Menschen ab.Wir werden glücklich durch Werte, durch Dinge, die wir in uns tragen. Wie glücklich wir sind, hängt auch davon ab, wie wir mit Schwierigkeiten, mit unschönen Ergebnissen, mit Not, mit Niederlagen, mit Krankheiten, ja mit Unglück umgehen. Glücklich sein, wahres Glück empfinden hat auch damit zu tun, welchen Wert wir vergänglichen Sachen beimessen. Je höher der Wert, desto weniger Glück.Der Glaube daran, dass man glücklich ist, kann uns glücklich machen. Glauben bedeutet, an etwas zu glauben, das den „Topf voller Glück“ für uns trägt. Generell spüren Menschen, die an etwas glauben, mehr Frieden und Ruhe. Sie haben weniger Angst und sind zuversichtlicher. Der Glaube ist der Garant für ein nachhaltiges Glücklichsein. Fest zu glauben entlastet und befreit dich. Auch in harten Zeiten findest du einen Weg zum Glücklichsein. All das hat mit einer Entscheidung zu tun; deiner Entscheidung, glücklich zu leben.Tello Talla aus: „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein“Euch allen einen schönen Dienstag!WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tello Talla kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen