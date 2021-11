Stärke deine Gesundheit durch Kräuter und Gewürze

Unser Immunsystem arbeitet ständig auf Hochtouren, um uns vor Keimen, Bakterien und Viren, die in der Luft lauern, zu schützen. Besonders in den kalten Jahreszeiten wie dem Herbst und dem Winter arbeitet es umso mehr. Deswegen benötigt deine Gesundheit zusätzlich deine Unterstützung!



Grippe- und Erkältungszeit im Winter

Tipps für deine Gesundheit

Gesund essen, Gesund leben, Glücklich sein

Ingwer – die Powerknolle

Möchtest du mehr erfahren?

Hast du dich auch schon gefragt, warum Erkältungen und Grippewellen vermehrt in den kalten Jahreszeiten auftreten und viele Menschen gleichzeitig darunter leiden? Das hängt damit zusammen, dass insbesondere Influenzaviren bei niedrigen Außentemperaturen und trockener Luft, die durch Heizungskörper zustande kommt, stabiler. Bei trockener Luft sind die Schleimhäute der oberen Atemwege, die die Viren und Bakterien abfangen, empfindlicher und anfälliger für Infektionen.Zudem ist ein weiterer Grund, dass man sich in der Winterzeit vermehrt in ungelüfteten Räumen mit vielen Menschen befindet. Demnach kann sich ein Virus schneller ausbreiten und mehrere Menschen betreffen.Damit man insbesondere im Winter gegen Erkältungs- und Grippeviren gewappnet ist, sollte man seine eigene Abwehr zusätzlich stärken – sprich dem Immunsystem. Dazu gehören allgemeine Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Lüften von geschlossenen Räumen, häufiges Händewaschen und möglichst Menschen mit Infektionen zu vermeiden.Es gibt viele Kräuter und Gewürze, die dir Power geben. Dazu gehört Ingwer, Kurkuma, Koriander und Muskat. Auf viel Obst und Gemüse sollte zudem auch nicht verzichtet werden. Besonders eigenen sich Orangen, Mandarinen und Zitronen, die viel Vitamin C beinhalten. Denn ausreichend Vitamine und Proteine sind ebenfalls wichtig, um dein Immunsystem im Kampf gegen Viren/Bakterien zu unterstützen. Dementsprechend ist eine allgemeine gesunde und vitaminreiche Ernährung von Nöten. Wenn du dich schon leicht erkältet fühlst, ist es auch ratsam sehr viel Tee und Wasser zu trinken, da so alle Keime ausgespült werden.Eine vollständige Liste von Kräutern und Gewürzen und wie sie welche Krankheiten heilen sowie bekämpfen findest du in dem Ratgebervon Dantse Dantse. Er offenbart dir sein gesamtes Wissen zu den Heilkräften der Kräuter und Gewürze, damit du ganzjährig bei bester Gesundheit bist.Besonders Ingwer hat heilende Eigenschaften und lindert Halsschmerzen und bekämpft Übelkeit. Es ist besonders ratsam einen sogenannten „Ingwer-Shot“ täglich morgens zu nehmen, um dein Immunsystem zu stärken. Die Schärfe der Powerknolle kurbelt deinen Kreislauf an und du wirst dich wacher und fitter fühlen. Den Shot kannst du dir zuhause ganz leicht selbst zu bereiten.Weitereundsowieundfindest du in Dantse Dantses Buch. Zudem offenbart er dir auch, welche Krankheiten Kräuter und Gewürze ebenfalls bekämpfen können, und wie sie dir auch beim Muskelaufbau und Fettabbau helfen können.Erhältlich bei:und Amazon …und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen