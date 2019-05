Spruch des Tages 31. Mai 19: „Selbstheilung“

Unser Spruch des Tages am Freitag, den 31. Mai 19:



Selbstheilung durch:



ignorieren

positiv denken

Ruhe & Geduld

Die DantseLOGIK Ignorieren-Therapie ist eine Therapie, die darauf basiert, Symptome zu ignorieren und sie als Illusion zu betrachten. Arbeiten und weiterleben ohne Angst und so tun als wäre alles in Ordnung. Dabei jedoch bestimmte Vorkehrungen treffen, damit die Krankheit sich nicht verschlimmert. Das heißt, nicht belasten, sondern entlasten. Hast du zum Beispiel Kopfschmerzen, geh nicht rennen, um zu zeigen, dass du sie ignorierst. Suche die Ruhe, erledige leichte Arbeiten, ohne noch daran zu denken, dass du Kopf-schmerzen hast.Menschen, die im Leben positiv sind und positiv denken, sind weniger krank als Menschen, die jeden Tag nur negativ denken.Sie sind häufiger krank als Menschen, die sich nicht lieben, sich und die Umwelt ständig kritisieren und immer zu meckern haben, denen man nichts recht machen kann, die ihre eigenen Fehler immer bei anderen sehen, die ständig jammern, die bei einer Situation nur an das Schlimmste denken, die sich ständig unter Kontrolle haben und alles kontrollieren wollen, die viel Zeit damit verbringen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, aus Angst krank zu werden.Geduld, Glaube und Vertrauen können auch die hartnäckigsten chronischen Krankheiten beseitigen.Die Mutter aller Erfolge im Leben und in allen Bereichen des Lebens, seien sie metaphysisch oder physisch, ist die Geduld. Und wer von Geduld spricht, spricht auch von Zeit. Viele unserer Beschwerden würden von allein weggehen, ohne Medikamente, ohne Therapie, ohne Meditation, wenn wir nur Geduld hätten und unserem Körper die Zeit geben würden, die er braucht, um sich wieder zu regenerieren.Dantse Dantse aus: „HEIL DICH SELBST SONST HEILT DICH KEINER – Mit ungewöhnlichen „Medikamenten" fast alle Krankheiten und Beschwerden heilen"