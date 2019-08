Spruch des Tages 08. August 19: "Die Macht der Sexualität"

Der Körper produziert Sexualhormone nicht nur für die Libido, die sexuelle Befriedigung oder die Fortpflanzung. Es sind Hormone der Gesundheit, wichtig für das gute Funktionieren unseres Körpers, zur Vorbeugung von Krankheiten und der Verlängerung unseres Lebens.Sex ist ein wesentlicher Bestandteil der Gesundheit im weitesten Sinne. Studien zeigen, dass eine gesunde Sexualität positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Die Sexualität ist ein grundlegendes Element der Gesundheit eines Menschen und trägt zu seiner persönlichen Entwicklung und seinem Wohlbefinden bei.Sex verbreitet Energien der Heilung und Verjüngung in deinem Körper. Beim Sex-Akt und beim Orgasmus kann es in vielen Fällen zu einer intensiven emotionalen Befreiung und Freisetzung von Antikörpern wie Immunglobulin kommen, das die körpereigenen Abwehrkräfte stärkt, bestimmten Krankheiten und Infektionen vorbeugt und Entzündungen und freie Radikale beseitigt.Die Frage ist allerdings, was eine gesunde Sexualität bedeutet. Denn die wahren Wirkungen der Sexualität entfalten sich erst richtig, wenn man weiß, wie die Energie aus dem Sex wirklich genutzt werden kann. Das bedeutet, wenn man weiß, wie man Sex haben muss – andernfalls kann eine schlechte Sexualität nämlich genau das Gegenteil bewirken und man verliert Energie, ist müde und wird öfters krank.Hier sind einige von vielen Beispiele, welche positiven Auswirkungen eine gute Sexualität auf uns haben kann: Stärkung des Immunsystems Anregung der Durchblutung Verringern des Risikos auf Prostatakrebs und andere Krebsformen Muskelaufbau Beseitigung von Kopfschmerzen und Migräne Reduzierung des Risikos oder der Intensität psychischer Krankheiten wie Depression Bekämpfung von Grippe und Allergien Heilung von Rückenschmerzen Verhinderung von KariesK.T.N. Len’ssi aus: „SEX – MACHT – ENERGIE: Warum mächtige Männer und Frauen eine hyperaktive Libido haben!“