Spruch des Tages 05. September 19: „Abnehmen ohne Verzicht“

Die Medien verbreiten oft, Öl sei ungesund und mache dick, dies ist jedoch keinesfalls wahr, im Gegenteil, Öl ist sogar sehr gesund und eignet sich hervorragend zum Abnehmen sowie zum Muskelaufbau. Ohne Fett kann der Körper gar nicht richtig funktionieren. Fett ist neben Kohlenhydraten und Proteinen einer der drei Makronährstoffe. Es ist wichtig für ein gesundes Herz und Gehirn, sowie für gesunde Muskeln und Gelenke. Wie die Proteine und die gesunden Kohlenhydrate, machen Fette schneller und länger satt, d.h. du isst dadurch weniger. Fett ist außerdem ein Geschmacksträger und lässt das Essen gut schmecken. Im Gegensatz zu den Kohlenhydraten, die der Körper selbst herstellen kann, müssen Proteine und auch Fett über unsere Nahrung aufgenommen werden.Darüber hinaus hilft Öl dabei, den Darm und die inneren Organe zu reinigen. In Kamerun trinken die Menschen reines Öl, um den Darm auszuspülen. Tatsächlich führt das dazu, dass die kamerunische Bevölkerung in der Regel muskulöser und schlanker ist als die europäische.Gutes pflanzliches Öl hilft dem Magen bei seiner Arbeit, reinigt den Darm und hilft der bei Ausscheidung von schlechtem Fett, Gift und Müll aus dem Körper. Es erhöht außerdem das geistige Leistungspotenzial, das Sehvermögen und die Konzentrationsfähigkeit.Aufgepasst allerdings bei den ungesunden tierischen Fetten und Ölen, denn sie sind Gefahren für den Körper. Butter, Sahne und Co. sind mit großer Vorsicht zu verzehren, auch weil die Tiere, die uns diese Produkte liefern, mit Chemikalien vollgepumpt werden. Diese chemischen Zusatzstoffe landen automatisch in den Produkten dieser Tiere und vergiften uns. Dazu kommt, dass die meisten tierischen Produkte, die in unseren Küchen oder auf dem Tisch landen, mit verschiedenen E-Stoffen bearbeitet sind.Dantse Dantse aus: „ICH LIEBE MEINEN KÖRPER: Mit Power-Carbs, Ballaststoffen, Öl endlich gezielt Problemzonen wegzaubern“