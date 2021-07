So stärkst du deine Selbstliebe und dein Selbstbewusstsein

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Es hilft nichts, wenn du denkst, du müsstest dich so lieben und so akzeptieren, wie du bist. Schließlich hat jeder Mensch auch seine negativen Eigenschaften.Einige dieser negativen Eigenschaften wurden uns von unseren Eltern durch ihre Erziehung beigebracht. Es wäre aber falsch, auf Grund von Loyalität zu den Eltern, an diesen Eigenschaften festzuhalten.Deshalb musst du deine Schwächen finden und an dir Selbst arbeiten! Nur so entwickelst du dich weiter!Vergleiche dich nicht mit anderen Menschen! Es wird immer Menschen geben, die schönere Haare haben, schlankere Beine oder mehr Erfolg im Beruf. Sich selbst mit ihnen zu vergleichen, wird dir nichts bringen. Stattdessen wirst du nur Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Als Folge, wirst du nur unzufriedener mit dir selbst.Deshalb ist der Selbstvergleich der höchste Saboteur der Selbstliebe und deines Selbstbewusstseins!Falls dich doch etwas an dich stört, kannst du es meistens ändern. Anderenfalls solltest du akzeptieren, dass jeder Mensch einzigartig ist.Wie schon zuvor erwähnt, schadet der Selbstvergleich mit anderen Menschen dir und deinem Weg zur Selbstliebe. Deshalb solltest du dich nur auf dich und deine eigenen Fortschritte fokussieren.Wenn du das tust, wirst du die Ergebnisse deiner Arbeit an dir Selbst sehen. Dadurch wirst du stolz auf dich Selbst und deine eigenen Erfolge sein. Davon wird dein Selbstbewusstsein nur profitieren.