So hältst du deinen Körper vor Corona gesund! // Spruch des Tages 12.2.21

Was muss man tun, um seinen Körper vor Corona zu schützen?

Booste dein Immunsystem mit Kräutern und Gewürzen. Dadurch schützt du dich vor Infektionen und Covid-19, sowie schweren Folgen der Krankheiten.

Der Immunschutz vieler Power Kräuter und Gewürzen basiert auf ihrer antientzündungs- und antioxidativen Kapazität (Oxidation ist eine chemische Reaktion, die Zellen schädigen kann).Eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist der beste Weg ist, um die Immunfunktion zu unterstützen. Wichtige Nährstoffe für eine effektive Immunfunktion sind u.a. Vitamine A, B6, B12, C und D, Kupfer, Folsäure, Eisen, Selen, Zink. Also ist es wichtig, eine ausbalancierte Ernährungsbasis zu schaffen.Ein starkes Immunsystem schützt gegen COVID-19. Ein schwaches Immunsystem kann schadenDas Immunsystem ist eines der komplexesten Körpersysteme, das aus einem Netzwerk von Zellen, Molekülen, Geweben und Organen besteht, die alle zusammenarbeiten, um den Körper zu schützen.Das Immunsystem ist das Schlachtfeld im menschlichen Körper, dass hart arbeitet, um unseren Körper gesund zu halten. Es bekämpft Krankheiten, Entzündungen und Infektionen. Weiße Blutkörperchen, genannt Leukozyten, sind die wichtigsten Soldaten im Immunsystem. Sie setzen Chemikalien frei, die Krankheitserreger abfangen und abtöten. Sie nehmen Krankheitserreger, Fremdpartikel und krankhaft veränderte Körperbestandteile auf, transportieren sie in das Lymphsystem, wo sie weggefiltert und/oder rausgeschmissen werden.

Powerkraft der Kräuter und Gewürze für ein gesundes und starkes Immunsystem

Wusstest du, dass in 100g Bärlauch dreimal und in 100g Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Dass Bärlauch dreimal so viel Vitamin C wie Orangen enthält? Wusstest du außerdem, dass Oregano die vierfache antioxidative Kraft von Blaubeeren, die zwölffache von Orangen und die 42-fache von Äpfeln hat?Seit unserer Kindheit hören wir Eltern, Schule, Kindergarten, Ärzte, Medien sagen, wenn man krank ist oder in der Grippe Saison steckt: “Viel Obst und Gemüse essen“ mache gesund und stärke das Immunsystem. Das ist die Mainstream-Meinung. Man hört nie: „Viele Kräuter und Gewürze“ essen. Dabei sind sie die besten Lebensmittel für die Stärkung des Immunsystems. Deshalb sollte man diese fördern, weil sie viel mehr wichtige Nährstoffe enthalten als Obst und Gemüse ( die dazu heute viel Nährstoffgehalt verloren haben) und dazu viel einfacher einzunehmen sind als Obst und Gemüse, da man sie in der täglichen Ernährung in verschiedenste Formen mischen und anrichten kann, ohne extra dafür kämpfen zu müssen. Besonders für Kinder, die nicht gerne Obst und Gemüse essen, sind Kräuter und Gewürze das Richtige, Einfachste und Beste, um ihr Immunsystem im Gleichgewicht zu halten, es zu stärken und sie damit vor infektiösen Krankheiten zu schützen.

Anfälligkeit des Körpers schwächen

COVID-19! MEHR ALS EIN BIOLOGISCHER KAMPF Ein geopolitischer, geoökonomischer, Demokratie-, Menschrechts- und Zukunfts-Krieg.

Ein geschwächtes Immunsystem macht uns anfälliger für Angriffe durch Bakterien, Pilze, Viren und Parasiten. Diese können eine große Menge an Krankheiten in den verschiedenen Systemen unseres Körpers auslösen.Wenn wir nicht genügend Abwehrkräfte in unserem Körper haben, können wir uns mit Grippe, Erkältungen und verschiedenen Arten von Infektionen infizieren.Außerdem haben zahlreiche Studien gezeigt, dass eine gute Ernährung, der Einsatz natürlicher Antibiotika und ein gesunder Lebensstil die Abwehrkräfte anregen und den Zustand des Immunsystems verbessern. Daher ist es sehr wichtig, dein Lebensstil zu ändern und einen gesünderen Ernährungsstil mit Kräutern und Gewürzen anzunehmen.Wir können unserem Körper helfen, das Immunsystem zu stärken, indem wir ihm die Nährstoffe geben, die er benötigt. Eine der besten wirksamste und einfachere Möglichkeit dies zu tun, ist mit Kräutern und GewürzenUm eine gesunde, starke und Krankheits- und Infektionsschützende Immunfunktion aufzubauen, ist eine breite Palette an essentiellen Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffe, Spurelemente, hochwertigen Proteinen und gesunden Fetten, um Gewebe zu reparieren und gesunde Immunzellen zu schaffen, zu empfehlen.Erhältlich bei indayi .deund Thalia und Amazon sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Hier gehts zum InhaltsverzeichnisSchaue hier, was Indayi Edition Neues zu Covid-19 zu bieten hat!

WARNUNG

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen

Über den Autor

Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.

Unternehmensinfos

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

Pressekontakt

indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de