Pizza vs Kaffee / Spruch des Tages 23. Dezember 2019

. Der Kaffee allein macht nicht dick. Er enthält kaum nennenswerte Kalorien. Erst diemit Milchprodukten und Zucker macht den Kaffee zu einem Feind des Dünn-Seins und zu einem der besten Freunde des Übergewichts.Kaffeegetränke aus dem Kühlregal sind ebenfalls kleine Kalorienbomben. Ein kühlerenthält bis zu(acht Stück Würfelzucker), Sahne, Milch, Zusatzstoffe und vieles mehr. Das lässt einen sehr schnell. Die Spitzenreiter der kalorienhaltigen Kaffeegetränke sind schließlichmit zum Beispiel Vanilleeis und Sahnehäubchen,oder. Diese Getränke, meistens mit Rahm, Milch, Sirup und Schokolade vermischt, können bis zuenthalten – so viel wie eine ganze Mahlzeit. Aber der Trinker geht nicht davon aus, dass er schon eine Mahlzeit zu sich genommen hat. In seinem Empfinden handelt es sich nur um ein Getränk. Das bedeutete, er isst dann später ganz normal weiter und so summiert er unwissentlich sehr viele Kalorien, die der Körper nicht abbauen kann. Derwird dann als Fett eingelagert. Wenn sich jemand regelmäßig so ernährt, ist dasschon vorprogrammiert.Tabou B. B. Braun aus: „Fettbauch Generation“ WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.