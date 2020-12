NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



STARKES IMMUNSYSTEM MIT DEN HELDEN, OHNE MEDIKAMENTE

- Dantse Dantse

Kräuter und Gewürze statt Obst und Gemüse

Mit Gesundheitsprävention ohne Medikamente leben

Bibliographsiche Angaben:

Über den Verlag:

Über den Autor:

Seit unserer Kindheit hören wir Eltern, Schulen, Ärzte und Medien sagen, in der Grippe-Saison solle man möglichst „viel Obst und Gemüse essen“, denn das mache gesund und stärke das Immunsystem. Man hört nie den Ratschlag, man solle „viele Kräuter und Gewürze“ essen. Jedoch sind sie es, auf die es ankommt, weil sie viel mehr Nährstoffe enthalten als Obst und Gemüse. Zudem sind sie einfacher einzunehmen, da man sie innerhalb der täglichen Ernährung in verschiedenste Formen untermischen kann. Besonders für Kinder, die nicht gerne Obst und Gemüse essen, sind Kräuter und Gewürze das beste, um ihr Immunsystem im Gleichgewicht zu halten und sie vor infektiösen Krankheiten zu schützen. In diesem Buch zeigt der Autor Dantse Dantse, welche Nährstoffe am besten geeignet sind, um das Immunsystem stark und fit zu halten, zum Beispiel mit Kräutern und Gewürzen.Die meisten verschriebenen Mittel sind Medikamente gegen Kopfschmerzen, hohen Blutdruck, hohen Cholesterinspiegel, Schilddrüsenstörungen, Magen-Darmbeschwerden, Diabetes, Schmerzen und Fieber, Arthrose, Gelenkbeschwerden, Psychopharmaka und Antibiotika – und diese Medikamente haben oftmals Nebenwirkungen. All diese Krankheiten sind durch einen gesunden Lebensstil zu vermeiden und können mit der richtigen Wahl der Lebensmittel beseitigt und geheilt werden. Das vorliegende umfangreiche und ganzheitliche Gesundheitsbuch soll Menschen dabei helfen, von verschreibungs- und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten loszulassen. Es zeigt, wie und warum wir krank werden und wie wir in 90% der Fälle selbst dazu beisteuern. Dieses Buch deckt auf, wie wir uns nur durch die richtigen Lebensmittel heilen und ein langes, gesundes Leben führen können.ISBN 978-3-948721-45-9 | Softcover | 24,99€ISBN 978-3-948721-46-6 | Hardcover | 34,99€PDF: 9,99€indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de