NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition - Die wahren Glücksräuber im normalen Alltag in der Welt 4.0 – Dantse Dantse

Die genannten „Raubtiere“ in diesem Buch sind Faktoren, die uns maßgeblich daran hindern, Tag für Tag glücklich zu sein. Es ist erstmalig, dass ein Buch diese Raubtiere benennt, darstellt und erklärt, wie sie wirken und zerstören. Es sind Faktoren, die wir alle kennen – aber mit denen sich niemanden richtig auseinandersetzen will.Schwarz oder weiß, reich oder arm, krank oder gesund – erkenne, was wirklich im Alltag deine Energie raubt und dein Leben schwer macht in einem schnelllebigen Zeitalter wie diesem, der Welt 3.0. Viele Menschen sehen die Ursache ihres Unglücks nicht da, wo sie wirklich sitzt. Wenige wissen, dass sie es im Alltag schwer haben wegen ihrer lieben Mutter, dem Partner, der monogamen Sexualität, der Uhr, die sie tragen, dem was sie essen und vielem mehr.Viele Bücher, die vom Glücklichsein handeln und den Ursachen, die dazu führen, dass man unglücklich ist – die sogenannten Saboteure des Glücks – wiederholen immer wieder die gleichen Themen und beschreiben sie auch immer nur so, wie es gut klingt und wie Menschen es gerne hören wollen. Das ist jedoch nicht immer das, was dem Menschen hilft. Denn die Wahrheit ist, dass viele Menschen diese Bücher lesen und dennoch nicht das Glück finden, obwohl sie alles tun, was in diesen Büchern beschrieben ist. Warum ist das so? Weil viele Dinge, über die geschrieben wird, in der Realität nicht so auf uns wirken.In diesem neuen Buch reden wir nun über offene Tabus, reale Fakten, die Menschen im direkten Alltag praktisch unglücklich machen, gegenüber denen wir aber lieber die Augen verschließen. Das sind keine Gründe, die mit der Vergangenheit zu tun haben, sondern solche, die sofort wirken wie zum Beispiel heißes Wasser, das auch siedet, ohne dass man dafür eine Erinnerung aus der Vergangenheit abrufen muss. Diese sogenannten Raubtiere des Alltagsglücks haben mehr direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden als andere Dinge, weil wir ihre Konsequenzen immer sofort zu spüren bekommen wie z.B. das nächtliche Schreien eines Babys. Da braucht es keinen Therapeuten, um zu wissen, warum man am nächsten Tag müde und schlecht gelaunt ist.Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.ISBN 978-3-948721-28-2 | Hardcover | 24,99€ISBN 978-3-948721-27-5 | Softcover | 19,99€PDF: 6,99€Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber komplett respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen sowie anders handeln und anders sein, genau das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und von seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen sowie von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text nur behutsam lektoriert, um ihn zu erhalten.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de