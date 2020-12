NEUERSCHEINUNGEN im November 2020, indayi edition



BEI BESTER GESUNDHEIT OHNE MEDIKAMENTE

- Dantse Dantse

Die unermesslichen ungenutzten gesundheitlichen Vorteile von Power-Kräutern und Gewürzen:



In diesem Buch erfährst du wichtige Informationen, die deine Gesundheit maßgeblich zum Besseren verändern werden:

Mit diesem Buch bist und bleibst du bei bester Gesundheit

Über den Verlag:

Über den Autor:

Sie heilen und bekämpfen chronische Krankheiten wie Krebs, Diabetes, Herzkrankheiten, Demenz, Alzheimer, Gelenkschmerzen, Hormonstörungen, Menstruations- und Menopause-Beschwerden, stärken das Immunsystem, erhöhen die Fruchtbarkeit sowie Potenz von Frauen und Männern, helfen gegen Viren und bakterielle Infektionen, helfen, abzunehmen und Muskeln aufzubauen, halten die Haut jung und schützen sie gegen Insekten sowie Sonnenstrahlungen, bekämpfen Stress, Depressionen, Angst und andere psychische Krankheiten sowie vieles mehr.Wir können unserem Körper helfen, Krankheiten zu bekämpfen und uns gesund zu halten, das Immunsystem zu stärken, indem wir ihm die Nährstoffe geben, die er benötigt. Eine der besten, wirksamsten und zugleich einfacheren Möglichkeiten, dies zu bewältigen, ist durch die Verwendung von Kräutern und Gewürzen.Um eine gesunde, starke und krankheits- sowie infektionsschützende Immunfunktion aufzubauen, ist eine breite Palette an essentiellen Antioxidantien, Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, hochwertigen Proteinen und gesunden Fettsäuren sowie Aminosäuren, die notwendig sind, um Krankheiten zu bekämpfen, Gewebe zu reparieren und gesunde Immunzellen zu schaffen. Das kannst du am besten mit den erwähnten Kräutern in diesem Buch, die alle diese Eigenschaften in ausreichenden Mengen besitzen. Auch sind Power-Kohlenhydrate dabei besser als Gemüse und Obst.• Viele Erkenntnisse und Kenntnisse, welche dir dein Arzt vorenthält, die deine Gesundheit und dein Immunsystem auf ein hohes Schutzniveau stellen• Alle Details über Power-Gewürze und Kräuter, was sie enthalten und wie sie im Körper wirken, wie sie Krankheiten angreifen, ihre Eigenschaften, Funktionen, ihr Nährstoffgehalt, warum sie besser sind als Gemüse und Obst• Welche Verbindung es gibt zwischen Darm, Darmflora, Leber, Nieren, Knochenmark, Psyche, Stoffwechsel- und Hormonhaushalt sowie Selbstliebe• Wie und welche Kräuter welche Krankheiten heilen, von Krebs bis zur Unfruchtbarkeit über Diabetes, Alzheimer, Herzerkrankungen, Gelenkschmerzen, Impotenz, Depression, Fettleibigkeit…• Wie und welche Kräuter und Gewürze das Immunsystem stärkten, reparieren, schützen und heilen• Rezepte zu Selbstherstellung von Heilölen, Aschen, Umschlägen, Kompressen und Tinkturen aus Kräutern und Gewürzen, die Krankheiten bekämpfen• Top Kräuter und Gewürz-Rezepte, die magisch schmecken und Viren effektiv bekämpfen• Welche Kräuter & Gewürze ersetzen welche Medikamente, Insekten- und Sonnenschutzmittel?• Mineralstoff- und Vitamintabellen von Gewürzen und Kräutern• Die Lehre über DantseLogik• Allgemeines Wissen über Gesundheit, das dein Arzt dir nicht sagt• uvm.ISBN 978-3-948721-53-4 | SoftcoverISBN 978-3-948721-54-1 | Hardcoverindayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Erotik, Liebe, Erziehung, Gesundheit, Krebs und Ernährung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern.Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi editionRoßdörfer Str. 2664287 Darmstadtwww.indayi.de