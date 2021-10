Nett sein zu anderen und dir selbst! // Spruch des Tages 05.10.2021

Sei nett zu deinem Körper wie du nett zu anderen bist!

Und eine Nettigkeit ist abnehmen!

Ohne Diät zum perfekten Körper

Der 05.10 ist für manche bekannt als „Mach etwas nettes Tag“. Es gibt viele Wege nett zu sein. Geschenke, zusammen essen gehen, jemanden besuchen, zusammen feiern etc. Aber meist ist man nett zu jemand anderen, nicht sich selbst.Das muss sich ändern.Gönne dir einen Self-care day, ruhe dich aus und tue deinem Körper etwas Gutes! Denn ein glücklicher Körper macht einen glücklichen Mensch. Aber wie auch mit anderen gibt es viele Wege gut zu deinem Körper zu sein.Nimm dir doch heute den Entschluss etwas mehr abzunehmen, denn ein gutes Gewicht macht auch dich glücklicher. Weißt du aber nicht wie genau du es anstellen sollst? Dann nimm dir doch Dantse Dantse’s Ratgeber „Ich liebe meinen Körper: Abnehmen in nur 21 Tagen, afrikanisch inspiriert“ zu Rat.Bekämpfe dein Fett, ohne Diät und baue Muskeln auf und das ohne Fitnessstudio. Das beste Beispiel ist Dantse Dantse selbst, der ohne Diät und ohne Fitnessstudio immer sein Gewicht wie vor 30 Jahren behält und weiterhin Muskeln wie ein 25-Jähriger hat.Praxiserprobte und flexible Programme zum Abnehmen, die garantiert funktionieren! So kennst du sie noch nicht. Sie machen dir Spaß und motivieren dich tagtäglich aufs neue.Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.