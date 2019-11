Milch macht dick und milchig

Nicht nur, weil Milch eine Kalorienbombe ist. Bestimmte Milchprodukte haben doppelt so vielewie Cola!Milch in kleinen Mengen ist, wie bei fast allen Lebensmitteln, nicht der Grund, warum man an Gewicht zulegt. Aber auf Dauer und in größeren Mengen trägt die Milch dazu bei, dass man zunimmt. Milch ist relativ-, das heißt kalorienreich. 100 ml Milch mit 1,5% Fettgehalt enthalten ca. 47 kcal. 100 ml Vollmilch haben aber schon 70 kcal. Milchprodukte wie Sahne, Käse, Quark haben sogar noch viel mehr Kalorien.Die Menge summiert sich weiter, wenn wir im Laufe des Tages noch mehr Gerichte zu uns nehmen, diesind. Das ist aber noch nicht alles. In jeder Portion Milch, die wir trinken, steckt auch tierisches Fett. So kann ein hoher Milchkonsum über einen längeren Zeitraum sehr fett und krank machen.Bis zur Hälfte der täglich benötigten Kalorien nehmen die Deutschen und dicke Menschen, besonders in den westlichen Ländern, inzwischen laut mehreren Studien über Milch und Milchprodukte auf, die dazu meist gesüßt, gesalzen und mit chemischen Zusatzstoffen angereichert sind.Die Joghurt-Regale in Supermärkten werden immer umfangreicher und die Rezepte vermehren sich mit hoher Geschwindigkeit, abseits des traditionellen Naturjoghurts. Chemikalien, wie Emulgatoren, Verdickungsmittel, Stabilisatoren, Lebensmittelparfüme und Farbstoffe sind wichtigste Teile von Milchprodukten geworden.ist dabei der bevorzugte Bestandteil der Milchindustrie.Das alles mit den ursprünglichen weiblichenin der Milch macht Milchdesserts zu Lieblingen des Fettbauchs.