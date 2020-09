Machen Wasser und Mineralwasser dick?! / Spruch des Tages 21. September 2020

Eine Ursache von Krankheiten kann unsauberes Wasser sein. Aber auch sauberes, reines Wasser kann krank machen.Kennen wir ein Tier, das Wasser mit Kohlensäure trinkt?Wer von der Industrieseite eine Studie erwartet, die eindeutig belegt, dass zu viel Wasser und besonders Wasser mit Kohlensäure ungesund ist und auch dick machen kann, wird schnell enttäuscht, wenn man beachtet, wer die großen Mineralwasserhersteller sind: Nestlé, Pepsico, Coca-Cola und Danone.Ja, Mineralwasser kann dick machen.In Afrika sagt man, dass zu viel Wasser dick und krank macht und tatsächlich ist der erste Gewichtsverlust Wasser. Schon sehr früh in Kamerun habe ich gelernt, dass man seinem Körpergefühl vertrauen muss. Das bedeutet man trinkt, wenn man Durst hat. Ein gesunder Körper bekommt gesunde Impulse. Ich sagte damals zu meinem Vater, dass wir in der Schule folgendes gelernt haben: Man soll mindesten 3 Liter Wasser am Tag trinken soll. Mein Vater hat mir viele Weisheiten und Geheimnisse weitergegeben. Er zeigte mir mit einfacheren Beispielen, dass es keine bestimmte Menge an Wasser gibt, die man einer Person verschreiben kann. Die Körper und die Bedürfnisse sind zu unterschiedlich, und es ist wichtig, sein Körpergefühl nicht mit seinem Verstand zu missachten. Man soll trinken, wenn man Durst hat und nicht umgekehrt. Man sollte dich nicht zwingen und schlecht umprogrammieren. Das überschüssige Wasser, das der Körper nicht mehr ausscheiden kann, lagert er in Zellen ein und das macht uns dick. Ein weiterer Nachteil ist das vermehrte Ausscheiden von Mineralien und Vitaminen, wegen des häufigeren Harndrangs.Wasser macht auch wegen der Plastikverpackung dick und krank. Die meisten Plastikverpackungen enthalten die Chemikalie Bisphenol A, ein Weichmacher, der aus dem Plastik ins Wasser gelangt und somit in unseren Körper. Das Wasser in Plastikflaschen hat eine sehr hohe Östrogen-Konzentration. Diese Chemikalie beeinflusst den Fettstoffwechsel und führt zu Übergewicht und Krankheiten, wie Krebs, und macht Männer unfruchtbar. Besonders Wasser mit Kohlensäure enthält größere Mengen an Weichmacher, weil die Kohlensäure das Plastik aggressiv angreift.Mineralwasser mit Kohlensäure scheint für den Körper sehr ungesund zu sein. Wir wurden in Afrika immer davor gewarnt. Mir wurde immer gesagt, dass Bier – auch wegen der Kohlensäure darin – nicht nur dick macht, sondern auch krank. Ich wusste gar nicht, dass es Wasser mit Kohlensäure gibt. In Afrika bzw. in Kamerun gibt es nur stilles Wasser. Kohlensäure dehnt den Magen, sagte mir mein Naturlehrer in Kamerun, dadurch isst du viel mehr. Es gibt dir ein falsches Sättigungsgefühl, das schnell wieder verschwindet und dich öfter essen lässt.Außerdem lassen die Weichmacher und die chemischen Zusatzstoffe in Getränken wie Cola, Fanta, Limonaden usw. deinen Körper dick werden.Schlechte Ernährung, kranker Körper: Wie die heutige Ernährung unserer Gesundheit schadet. In diesem Buch erhältst du Hinweise und genaue Erklärungen, wie und warum die Ernährung deinen Körper schädigt und dich krank macht.Kaufe jetzt Tabou B. B. Brauns‘ Ratgeber „KRANK - FETT - DUMM - KAPUTT durch Ernährung: Welche Lebensmittel verursachen welche Krankheiten?“.Erhältlich hier bei Indayi.de Und bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich. Als Printversion oder eBook.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.