Lerne, deinen Darm mehr zu lieben!

Der menschliche Darm unterteilt sich in Dick- und Dünndarm.Der Dünndarm (2-3 Meter lang) schließt direkt an den Magen an und hat die Aufgabe, die vorverdaute Nahrung weiter zu verdauen und die verwertbaren Nährstoffe über die Darmschleimhaut an unseren Körper weiterzugeben. Der Rest der Nahrung, der nicht verdaut ist, gelangt weiter in den Dickdarm. Der Dickdarm (1-1,5 Meter lang) hat die wesentliche Funktion, den nichtverdauten Darminhalt durch einen Wasserentzug einzudicken und für die Entleerung zu sammeln.Die Darmmuskulatur, die mit Schleimhäuten ausgekleidet ist, ist verantwortlich für die Entleerung und transportiert den Stuhl schließlich zum After.Eine weitere wichtige Funktion des Darms ist, neben der Entleerung der Nahrung, den Flüssigkeitsgehalt im Körper zu regulieren.bekämpft Übergewichtund Fett und macht den Bauch flachschützt uns vor Mangelerscheinungenheiltunsstärkt unser ImmunsystemStoffwechselschützt uns vor Krankheiten und Allergienmacht uns potentund feucht und erhöht unsere sexuelle Lustmacht uns glücklichund fröhlich, gibt uns positive Gedanken und macht uns positiventscheidet mit über unser Liebesgefühl, ob zwei Menschen zusammenpassen oder nicht. Denn diese Entscheidung geht nicht nur über das Herz, sie geht über den Darmund vieles mehrWenn die Funktionsweise des Darms beeinträchtigt ist, kann es zu vielen körperlichen sowie psychischen Beschwerden kommen.Diese Beschwerden können sich so äußern:DiabetesAllergienPilzinfektionenÜbergewicht und HeißhungerHautkrankheitenVerdauungsproblemeMüdigkeitStressStimmungsschwankungen, Depressionen und ÄngstenEssstörungenDemenzGeschwächtes ImmunsystemDamit es erst gar nicht zu solchen Beschwerden kommt, kann man eine Reihe von Dingen tun, die dagegen wirken.Zuallererst sollte man seine Ernährung nachhaltig umstellen und sich gesünder sowie ausgewogener ernähren. Vor allem Obst und Gemüse sollte täglich zugeführt werden. Das kann man leicht in Form von Power-Smoothies machen. Zudem sollte man auf pflanzliche Öle setzen, Proteine sowie Tropenlebensmittel zu sich nehmen. Eine hohe Flüssigkeitszufuhr von Tee und Wasser ist auch wichtig.Neben der Ernährung spielen auch andere wichtige Faktoren eine bedeutende Rolle wie Vitamin D, Bauchmassagen, Fasten sowie Sex eine bedeutende Rolle.Mit einer Darmsanierung und der gezielten Zufuhr bestimmter Lebensmittel durch eine Ernährungsumstellung kannst du deine körperliche und seelische Gesundheit zurückgewinnen und langfristig sichern.Das wird dir auch zu einem besseren Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und zu einer besseren Selbstliebe verhelfen.Ein glücklicher Darm führt zu einem glücklichen Leben.Dann hole dir das Buch: „Liebe deinen Darm: die Heilungsfabrik für Körper, Psyche und Geist“ von Dantse Dantse.Erhältlich bei:…und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter!