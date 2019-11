Kleine Erfolge geben Mut, motivieren und machen glücklich

Ein Mangel an Willenskraft und Selbstdisziplin und ein Übermaß an Ungeduld und negativem Denken sind die Hauptgründe, warum die Menschen ihre Ziele, nämlich Gewicht verlieren oder Gewicht erhalten nicht erreichen!Vermeide negative Sätze wie: „Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, ich werde sowieso nicht so zierlich sein wie …“Vermeide das Wort „Diät“ und benutzte ab nun nur noch „gesunde Ernährung, bessere Ernährung, Ernährungsumstellung“, dennDiät bedeutet bewusst oder unbewusst „Einschränkung, Verzicht usw.“ und das ist negativ, denn niemand mag sich einschränken, auch dein Körper nicht.Wenn du negativ denkst, wirst du dem „Ich darf nicht essen“ mehr Aufmerksamkeit schenken. Das wird dich behindern, glücklich deine Ziele zu erreichen.Einebringt langfristig nachhaltigere Erfolge als eine „schnell-schnell“ Einstellung. Nimm dir den Druck, dass du das gewünschte Gewicht mit schnellem Tempo erreichen möchtest weg und gehe stattdessen gezielt vor. Setze dir Ziele, aber diese sollten nicht zu hoch sein, denn beim gesunden Gewichtsverlust machen die kleinen Erfolge glücklich.Das bedeutet, du bist erfolgreicher und glücklicher, wenn du zum Beispiel jede Woche 500 g verlierst oder in zwei Monaten 2 kg, als wenn du in einer Woche 2 kg verlierst und es dann aber nicht mehr weitergeht.