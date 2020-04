Ingwer, der Alleskönner / Spruch des Tages 1. April 2020

In Westafrika und in der Karibik nutzt man die gesunde Kraft des Ingwers seit mehr als 3000 Jahren, besonders in Westafrika. Erst vor einigen Jahren entdeckte die moderne Medizin die Kraft des Ingwers, aber die Pharmaindustrie ist Gewinner dieser Erkenntnisse und nicht die Menschen, denen man nicht richtig und klar erklärt, wie und was sie mit Ingwer erreichen können.

Dank Ingwer bin ich kaum krank,bzw. beseitige Krankheiten sofort,wenn sie entstehen.Der Geruch des Ingwers ist aromatisch, der Geschmack brennend scharf und würzig. Wesentliche Bestandteile sind dabei ein ätherisches Öl, Harzsäuren und neutrales Harz sowie Gingerol, eine scharf aromatische Substanz. Das Gingerol verleiht dem Ingwer die Schärfe. Weiter enthält Ingwer Zingiberen, Zingiberol, und Diarylheptanoide. Außerdem enthalten die Ingwerwurzeln auch die verdauungsfördernden, magenstärkenden, appetit- und kreislaufanregenden Stoffe Borneol, Cineol, die Scharfstoffe Shoagol und Zingeron sowie Vitamin C, Magnesium, Eisen, Calcium, Kalium, Natrium und Phosphor.Der Ingwer ist leicht scharf, wenn man ihn frisch isst und sehr würzig im Essen. Die Ingwerwurzeln regen den Appetit und den Kreislauf an, stärken den Magen und fördern die Verdauung, sie sind antibakteriell, fördern die Durchblutung, steigern die Produktion des Gallensaftes und bauen Fett im Körper ab.Ingwer verhindert Übelkeit und Erbrechen bei Menschen, die anfällig für Seekrankheit sind und bei schwangeren Frauen. Er wird vor allem in den ersten Monaten der Schwangerschaft empfohlen, weil er keine Nebenwirkungen hat.Ingwer ist entzündungshemmend und schmerzlindernd. Er wird empfohlen gegen Arthritis, Arthrose, Fibromyalgie oder chronische Müdigkeit.Ingwer beseitigt Magen-Darm- und Verdauungsprobleme: Blähungen, Gastritis, Magengeschwüre, Durchfall usw. Er dient auch als Schutz für den Magen und ist dadurch sehr effizient, um Nebenwirkungen durch Alkohol und Drogen zu lindern oder gar zu beseitigen.Ingwer ist eine ideale Ergänzung und hilfreiches Mittel während einer Anti-Krebs-Chemotherapie.Ingwer wird gegen die Verschlechterung der Augen verwendet, besonders während langer Reisen mit dem Flugzeug.Ingwer ist das beste und effektivste Medikament überhaupt gegen Halsschmerzen. Er wird verwendet, um Infektionen und Entzündungen des Rachens zu beseitigen und ihnen vorzubeugen und ist sehr nützlich in Fällen von Verlust der Stimme. Sänger sollten ihn regelmäßig zu sich nehmen.Lasse den Ingwer im Essen!Fett wird dadurch besser verarbeitet, er hilft dem Körper, es wieder auszuscheiden oder es schneller in Muskeln zu verwandeln. Mit viel Ingwer im Essen wird weniger Fett eingelagert. Ingwer beschleunigt den Stoffwechsel und hilft somit abzunehmen.Ingwer stimuliert die Libido: Ingwer ist ein natürliches Aphrodisiakum.Ingwer hilft bei Herz-Kreislaufkrankheiten.Ingwer lässt Herpes nach spätestens 48 Stunden verschwinden.Ingwer wirkt gegen depressive Stimmungen und psychische Krankheiten.Ingwer, und noch besser Knoblauch, lassen den Alkoholgehalt im Blut langsamer steigen oder können sogar die alkoholisierende Wirkung beseitigen (bei kleiner Menge Alkohol).Wie verwendest du Ingwer?Ingwer kann auf viele Arten verzehrt oder angewendet werden:Am besten roh, wenn man ihn als Medikament nehmen will.Als Gewürz im Essen.Als Tee und Getränke in verschiedenen Variationen.Als frischer Saft, auch mit anderen Säften wie Apfel- oder Ananassaft gemischt.Direkt bei Verbrennung oder Herpes auf die Haut auftragen."Vegan 3.0" jetzt erhältlich bei Amazon Einen schönen Mittwoch!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B.B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.