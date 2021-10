Ignoriere Krankheiten, um sie verschwinden zu lassen! – Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die DantseLOGIK Ignorieren-Therapie ist eine Therapie, die darauf basiert, Symptome zu ignorieren und sie als Illusion zu betrachten. Arbeiten und weiterleben ohne Angst und so tun als wäre alles in Ordnung und dabei bestimmte Vorkehrungen treffen, damit die Krankheit sich nicht verschlimmert. Das heißt, nicht belasten, sondern verbessern und entlasten.Hast du zum Beispiel Kopfschmerzen, geh nicht rennen, um zu zeigen, dass du sie ignorierst, sondern suche die Ruhe, erledige leichte Arbeiten, ohne noch daran zu denken, dass du Kopfschmerzen hast. Oder bei Krebs: Stelle deine Ernährung um, ändere deine Lebensart und deine Einstellung, eliminiere alles, was die Krankheit bestärken kann und lass los. Denke nicht mehr daran, ignoriere sie und lebe nun mit der neuen Lebensphilosophie so, als ob du nicht krank wärst.Die Ignorieren- Therapie nimmt der Krankheit ihre Macht, indem sie (besonders bei kleinen Beschwerden) ihr keine Aufmerksamkeit gibt und ihr den Namen Krankheit wegnimmt, bzw. abspricht.Jede Krankheit, die wir durch Ignorieren beseitigen, stärkt unser Immunsystem und unsere Abwehrkräfte, so dass diese Krankheit mit der Zeit gar nicht mehr vorkommen wird.Du glaubst vielleicht, dass das nur so gesagt wird? Teste es und du wirst erstaunt sein, wie du ab heute viele Krankheiten ohne Medikamente heilen wirst.