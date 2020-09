„Hungerdiäten“ und der „Jo-Jo-Effekt“/Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Warum sind Kalorien nicht gleich Kalorien?Was ist gutes und was ist schlechtes Gewicht?Welches sind die schlimmsten Lebensmittel?Warum fördert Öl-armes Essen das Übergewicht?Welche Getränke solltest du nur sehr selten zu dir nehmen?Warum sind säuerliche Lebensmittel so schlecht, wenn man abnehmen will? Und welche Lebensmittel sind säuerlich?Welchen Schaden richten Zusatzstoffe an?Welche gesunden Lebensmittel können dick machen?Warum führt dein kranker Darm zu Gewichtszunahme?Weshalb sind Diäten so schlecht und machen dich dick, krank und unglücklich?Warum macht sehr kalt und sehr heiß essen dick?Was ist der Jo-Jo-Effekt und warum verhindert er, dass du dein Wunschgewicht erreichst und hältst?Welche Lebensmittel lassen gezielt die Problemzonen an Bauch, Hüfte und Po anschwellen?Wie entsteht Übergewicht bei Kindern, sogar schon im Mutterleib?Ausführliche Beschreibung, was Fette, Proteine und Kohlenhydrate sind, und welche Rolle sie in der Ernährung und beim Dickwerden spielenNein! Denn, das Buch enthält außerdem ausführliche Kalorientabellen für alle Lebensmittel und leckere Rezepte, die dich schnell und effektiv fett und dick werden lassen.Kein anderes Buch der Welt versammelt so viele Insider-Informationen an einem Ort. Schau einfach kurz auf das Inhaltsverzeichnis und du wirst sehen, dass ich dir nicht zu viel verspreche. Ich offenbare dir hier mein komplettes Wissen und viele Fakten aus zwei Kulturen wie du sie so noch nicht kennst. Das Ergebnis ist mein Beweis. Fange jetzt an, beginne sofort mit DantseLOGIKTM – Meistere dein Gewicht!Willst du mehr wissen?Den kompletten Ratgeber „FETTWAMPE? JA, ABER RICHTIG! Durch Ernährung!“ von Dantse Dantse gibt’s…… hier bei indayi.de … bei Amazon Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.