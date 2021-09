Haarpflegeprodukte enthalten krebserregende Stoffe!

Haarpflegeprodukte sind schon seit den 70ern durchleuchtet worden



Der Markt wird von immer neuen Kosmetika überschwemmt, und alle versprechen uns Wunder und Schönheit: Parfüms mit schönen Duftnoten, Body Lotions, Haarpflegeprodukte wie Haarmilch usw. Dassdurch diese Produkte erkranken und sogar sterben, wissen die Menschen nicht. Das skrupellose Milliardengeschäft mit der Schönheit ist leider eineWenn wir Kosmetika benutzen, machen wir uns selten Gedanken um die Inhaltsstoffe oder die Gefährlichkeit dieser Stoffe für unsere Gesundheit. Doch viele Untersuchungen belegen, dass wir über Kosmetika mehr Gift in den Körper aufnehmen können als durch Ernährung oder die Umwelt. Dies trifft besonders auf Frauen und Kinder zu. Viele Kosmetika, auch bekannte und teure Markenprodukte, enthalten krebserregende Substanzen. Mehr als 9.000 verschiedene Inhaltsstoffe können in Kosmetikprodukten stecken und sie müssen, anders als bei Lebensmitteln, gar nicht aufgeführt werden.Bereits in den 1970ern wurde der Zusammenhang zwischen Haarfärbemitteln und Brustkrebs nachgewiesen. 1976 stellte eine Studie fest, dass von 100 untersuchten Krebspatienten 87 über einen langen Zeitraum ihr Haar regelmäßig gefärbt hatten.Außerdem zeigten Ende der 1990er, Anfang 2000 diverse Studien, dass Frisöre, die ihrer Tätigkeit mindestens 10 Jahre nachgingen, ein 5-mal höheres Risiko haben, an Blasenkrebs zu erkranken, als andere Menschen.Im Juni 2017 veröffentlichte das Fachjournal Carcinogenesis die Ergebnisse einer amerikanischen Studie von Forschern der Rutgers University in New Brunswick. Die Forscher analysierten die Daten von 4.285 Frauen zwischen 20 und 75 Jahren. Dabei waren 2.280 der Frauen an Brustkrebs erkrankt und 2.005 waren gesund. In der Studie wurde belegt, dass Haarprodukte wie Haarfärbemittel und Haarglättungsmittel das Brustkrebsrisiko erhöhen. Die Höhe des Risikos stand mit der Häufigkeit der Benutzung der Farbe in direktem Zusammenhang. Außerdem war bei dunklerer Farbe das Risiko für hormonabhängigen Brustkrebs höher. Bei Frauen, die Glättungsmittel benutzten, war das Risiko für hormonunabhängigen Brustkrebs erhöht.