Gut gerüstet gegen Covid-19: Dein Immunsystem ist wirklich am wichtigsten. Die Power-Immunsystemstärkenden Lebensmittel helfen Dir, wie die Erfahrung aus Afrika zeigt.

Coronavirus wütet gerade und Afrika steht da gut. Gestern über 900 Toten innerhalb eines Tages in Deutschland. Das ist sehr viel und es kann noch schlimmer kommen.



Gerade jetzt ist es wichtig, sein Immunsystem zu stärken und nicht nur über Impfung zu reden.

Deine Ernährung ist entscheidend für deine Gesundheit und für die Fährigkeit des Körpers, sich aktiver gegen Krankheitserreger zu wehren.

Power-Kräuter und Gewürze enthalten wichtige Botenstoffe für das Immunsystem.

Willst Du Dich schützen und Covid-19 aus eigenen Kraft bekämpfen?

Gut gerüstet gegen Covid-19: Dein Immunsystem ist wirklich am wichtigsten. Die Power-Immunsystemstärkenden Lebensmittel helfen dir, gesund zu bleiben, wie die Erfahrung aus Afrika zeigt.Du selbst kannst viel dazu beitragen, die Ansteckung zu erschweren und andere Infektionskrankheiten wie Erkältung und Influenza erfolgreich zu bekämpfen, ganz ohne Medikamenten. Deine Ernährung kann dich schützen, wie Bestsellerautor Dantse Dantse beweist. Er ist einer der besten Spezialisten für alternative Therapien durch Ernährung, mit über 120 Büchern und das seit Jahren.Die Erfahrung aus Afrika hat gezeigt, dass man mit guter Ernährung und Power-Küchenkräutern sowie Gewürzen (bei gleichzeitigem Verzicht oder Reduzierung von zu vielen Oxidantien und entzündungsfordernden Lebensmitteln) sein Immunsystem am besten stärken kann. Noch besser als durch Obst und Gemüse!In Dantse Dantses neuem Buch „ Gut gerüstet gegen Covid-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen" zeigt uns der Autor, wie wir mit diesen Küchenhelfern unser Immunsystem stärken können! Denn sie haben erstaunliche Fähigkeiten ... Dabei handelt es sich um entzündungshemmende, antivirale sowie antibakterielle Eigenschaften.Vitamin C trägt zum Schutz der Zellen bei. Z.B. zum Schutz vor oxidativem Stress, zur Resistenz gegen Infektionen, zur Verringerung von Müdigkeit und zur normalen Funktion des Nerven- sowie Immunsystems. Dies kann auch dazu beitragen, krebserregende, freie Radikale aus dem Körper zu entfernen. Durch die Stärkung der weißen Blutkörperchen können Kräuter, Gewürze und Power Kohlenhydrate, wie Yamswurzeln, das Immunsystem des Körpers stärken. So können sie dich vor verschiedenen Infektionen und Krankheiten schützen!Vitamin B6 ist wichtig für die Unterstützung biochemischer Reaktionen im Immunsystem. Vitamin E hingegen ist ein starkes Antioxidans, welches dem Körper hilft, Infektionen abzuwehren.Power-Kräuter und Gewürze enthalten in Top Menge Mineralstoffe, die das Immunsystem stärken. Eisen hilft, Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren. Selen hat eine starke Wirkung auf das Immunsystem und das Potenzial, die überaktiven Reaktionen des Körpers auf bestimmte, aggressive Krebsarten zu verlangsamen. Zink hilft, die Immunantwort zu verlangsamen. Auch hilft es bei der Entwicklung sowie Kommunikation von Immunzellen und kontrolliert Entzündungen.Kräuter und Gewürze enthalten gute Fettsäuren, die essentiell für das Immunsystem sind. Daher reduzieren sie Entzündungen.Sie tragen zu einem stabilen Blutzuckerspiegel bei. Dieser reduziert die Stressreaktion des Körpers, was wiederum eine unerwünschte Mobilisierung von Immunzellen mildert.Ein Ernährungsstil mit wenig Power-Kräutern und Gewürzen kann das Gleichgewicht zwischen guten und schlechten Bakterien im Darm (Verdauungstrakt oder Gastrointestinaltrakt) stören. Das geschieht, indem die schlechten Bakterien Überhand nehmen und somit probiotische, "freundliche" Bakterien verdrängen. Wir wis-sen, dass der Darmtrakt und seine Flora die wahren Soldaten für das gesamte Immunsystem sind. Wenn dieser Trakt krank ist, leidet das ganze Immunsystem. Nun versteht man die Wichtigkeit von Power-Küchenkräutern, Gewürzen sowie Power-Kohlenhydraten. Sie vermehren die guten Bakterien und feuern ihre Aktivität an. Das stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern schützt und bekämpft zudem Infektionen sowie Krankheiten. 