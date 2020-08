Grundvoraussetzungen zum Abnehmen

Gründe für die Entscheidung zur Gewichtsabnahme können verschiedener Art sein: Man will gesünder leben, attraktiver sein, oder endlich seinen Körper so behandeln, wie er es verdient hat.Doch obwohl man den Weg der Selbstoptimierung geht, bedeutet das nicht, dass man seinen Körper erst lieben kannst, wenn man abgenommen hast. Selbstliebe ist besonders wichtig, um am Ball zu bleiben und seine Ziele zu erreichen. Selbstvorwürfe sind da kontraproduktiv. Sich Mut zusprechen und Komplimente machen sind der richtige Weg der Motivation. Sätze wie: „Ich bin sowieso hässlich, ich schaffe es nicht“ sollten aus dem Kopf gestrichen werden. Positiver ist: „Ich liebe mich und mag es sehr, wenn ich zwei Kilo leichter bin, denn mein Po sieht schöner aus, meine Beine passen wieder in meine schönsten Jeans!“Eine optimistische Einstellung gegenüber seinen Abnehmerfolgen hat langfristig gesehen positive Auswirkungen. Stress wird reduziert, möglichst schnell abnehmen zu müssen.Kleinere Zwischenziele schützen ebenso vor Gefühlen der Enttäuschung oder des Versagens. Menschen, die den Abnehmprozess Schritt für Schritt angehen, sind glücklicher und letzten Endes auch erfolgreicher als Jene, die sich Druck machen und sich zu viel vornehmen.„Die kleinen Erfolge geben Mut, motivieren und machen glücklich und die Sammlung von kleinen Erfolgen machen dann den großen Erfolg.“Sportliche Aktivitäten bleiben weiterhin wichtig, um erfolgreich abzunehmen. Durch regelmäßige Bewegung kann man die Hormone, die den Appetit kontrollieren, so steuern, dass man weniger Hunger hat bzw. seltener Hungerattacken bekommt. Zudem wird der eigene Stoffwechsel wach gerüttelt und man baut statt Fett Muskeln auf.Ein leichtes Programm eignet sich perfekt für den Einstieg. Man darf und sollte dem Körper zwischen den Trainingseinheiten von ca. 20-30 Minuten einen Ruhetag gönnen.Um dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt zu entgehen, sollte man statt einer Diät seine Ernährung langfristig umstellen. Es sollte besonders zu basischen und vitamin- und mineralstoffreichen Lebensmittel gegriffen werden. Nahrungsmittel wie Weißmehl, Zucker oder Cola dürfen weiterhin konsumiert werden, jedoch nur in Maßen.„Vielfalt ist die Basis einer gesunden Ernährung. Es ist wichtig, verschiedene Lebensmittel unterschiedlicher Natur zu sich zu nehmen, damit das Abnehmen schneller und nachhaltiger geht. Unterschiedliche Lebensmittel bedeuten mehr Mineralien, mehr Vitamine und mehr Nährstoffe aus verschiedenen Quellen.“Der Darm spielt eine große Rolle, wenn es um Gesundheit und Wohlbefinden geht. Er ist mit verantwortlich für jegliche Regeneration, Körperregulierung, Verdauung und Entgiftung, also für die Ernährung.Im Inneren des Darms tummeln sich Bakterien, Archaeen und Eukaryoten, die wichtig für die Verdauung sind und deren Besiedlung von der Art der Nahrung abhängt, die wir zu uns nehmen.Eine gesunde Darmflora und Darmschleimhaut sind folglich für den Körper essentiell, um die richtigen Nährstoffe aufnehmen zu können. Wenn man Gewicht verlieren möchte, sollte man also auf seine Ernährung achten.Dabei spielen Kräuter eine große Rolle: „Kräuter bekämpfen Krankheitserreger im Darm, Darminfektionen, Darmkrämpfe, Durchfall, stärken die Immunabwehr des Darms, regenerieren ihn und regen die Säurebildung an.“ Geeignete Kräuter sind zum BeispielKapuzinerkresseBasilikumEnzianAnisSellerieDillOreganoBallaststoffe sind für die Reinigung des Darms verantwortlich. Wer viel Ballaststoffe zu sich nimmt, hält seinen Darm ebenso gesund und verringert das Risiko für Magen- oder Darmkrebs, Magenentzündungen oder Mageninfektionen.Gewürze, die die Darmflora reinigen sind unter Anderem;IngwerZwiebelKnoblauchHabanero ChilischotenBefolge diese fünf Grundsätze – bedingungslose Selbstliebe, eine positive psychische Einstellung, sportliche Aktivitäten, gesunde Ernährungsumstellung und eine gesunde Darmflora – und das Abnehmen funktioniert garantiert!Den Ratgeber gibt es auf indayi.de Auch bei Amazon sowie in allen Online-Shops, tolino-Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.