Erste Voraussetzung für ein gesundes Abnehmen / Spruch des Tages 19. Oktober 2020

Jegliche Regeneration, Entgiftung und Heilung beginnt im Darm. Das bedeutet, über die Ernährung. Genauso wie das Abnehmen. Diese Erkenntnis hat eine zentrale Bedeutung in der afrikanischen Medizin.Um gesund abzunehmen und Fett zu verbrennen, ist eine gesunde Flora und Darmschleimhaut erforderlich. Ist der Darm nicht in Ordnung, ist kaum Heilung durch Lebensmittel und nachhaltiges Gewichtverlieren möglich. Im Darm findet die Aufspaltung, Verarbeitung und Aufnahme von Nährstoffen statt und von dort werden sie dann im ganzen Körper verteilt.Mit Kräutern kann man am besten seinen Darm reinigen und gesund bekommen. In meiner Herkunftsheimat gibt es eine Sauce mit über 20 Gewürzen, die man so trinken kann oder mit Maisbrei zusammen isst. Diese Sauce (Nkui) wäscht regelrecht den Bauch und beseitigt Darmschleimhautentzündungen.Kräuter bekämpfen Krankheitserreger im Darm, Darminfektionen, Darmkrämpfe, Durchfall, stärken die Immunabwehr des Darms und regenerieren ihn, regen die Säurebildung an. Es handelt sich zum Beispiel umBasilikumEnzianOreganoAnisSellerieDillKapuzinerkresseDer Darm braucht Ballaststoffe! Ballaststoffe reinigen nicht nur den Darm, sondern machen ihn gesund. Wenn du zu den Kräutern regelmäßig gute und gesunde Ballaststoffe isst, wird dein Darm gesund bleiben. Das ist auch der Grund, warum Menschen in Afrika selten Magen- oder Darmkrebs, Magenentzündungen haben.Mit Probiotika kann man dieses Ergebnis auch erfolgreich erreichen. Probiotische Milchsäurebakterien sind beispielsweise in Sauerkraut enthalten.