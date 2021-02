Erkältung: Was tun?

Nie wieder Influenza, Grippe, Schnupfen und ihre Symptome ist kein Werbeslogan.

Meine geheimen Rezepte, Schritt für Schritt erklärt, damit du nie wieder eine Erkältung hast.

Immun gegen Erkältung? Nie mehr Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Reizhusten, verstopfte Nase und Fieber? Ja, das ist nun mit diesem Buch möglich.Zumal Erkältung und Grippe VIRAL und nicht bakteriell sind, können sie nicht mit Antibiotika behandelt werden. Selbst das moderne Arzneibuch bietet nur sehr wenig wirksame antivirale Medikamente, die aber auch nur die Länge der Grippesymptome von 7 auf 6 Tagen reduzieren und einige Nebenwirkungen haben. Darum sind sie nicht die Lösung, aber machen Pharmafirmen reich.In der Grippesaison hören wir oft die Ärzte sagen, dass man viel Obst und Gemüse essen soll, um daraus Vitamine dem Körper zuzufügen, die das Immunsystem stärken sollen. Aber wem würde schon damit geholfen? Ist das wirklich die Lösung? Helfen Obst und Gemüse überhaupt die Erkältung abzuwenden?Ich sage dir: Nein. Das gehört zu den viele zahlreiche Märchen in der Medizin, die wir als richtig empfinden, weil sie oft genug wiederholt und weitergegeben wurden. Ich kenne niemanden, der nach dem Verzehr von Paprika oder Trauben seine Halsschmerzen, Reizhusten, Fieber besiegt hat.Dein narrensicherer Leitfaden zur Vorbeugung und Behandlung von Grippe, Erkältung und Schnupfen. Ansteckungsresistent kannst auch du werden, wie ich: Ich bin tatsächlich Grippe- und Erkältungsresistent geworden. Früher war ich sehr anfällig und litt enorm unter Grippe und Erkältung. Nun besiege ich seit Jahren diese Krankheiten und bin frei davon, auch wenn um mich herum alle krank sind. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt, der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. 