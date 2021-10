Ein Tag für die Würstchen-Pizza?

Wusstest du, dass es einen Tag nur für die Würstchen-Pizza gibt?

Die Tatsache, dass dieses Problem erst in den letzten 50 Jahren zu solch einem Volksleiden geworden ist, ist kein Zufall.

Wirklich. Er ist nämlich heute! Witzig nicht? Trotz allem lässt es dich wundern, warum es so einen Tag gibt? Und dann für etwas wie die Würstchen-Pizza?Unser Ernährungsstil hat sich in dieser Zeit drastisch negativ verändert. Unsere Konsumgesellschaft bringt uns dazu, massenhaft Nahrungsmittel zu produzieren und zu konsumieren, die wir gar nicht nötig haben. Massen an fett -, Zucker – und glutenhaltigen Produkten werden überall angeboten und uns teilweise sogar als gesund und „trendy“ verkauft. Angebliche Diätprodukte oder „Fitness-Lebensmittel“ bringen der Lebensmittelindustrie zwar viel Geld, helfen uns aber leider nicht beim Abnehmen.Wir haben ungesundes – Wie z.B die Würstchen-Pizza – so stark normalisiert und hochgepuscht, manche ungesunden Gerichte haben ihre eigenen Tage!Angebliche Diätprodukte oder „Fitness-Lebensmittel“ bringen der Lebensmittelindustrie zwar viel Geld, helfen uns aber leider nicht beim Abnehmen.Hinzu kommt, dass die sportliche Betätigung abnimmt, da viele Berufe oder Aktivitäten, welche früher harte körperliche Arbeit erfordert haben, heute durch Maschinen erledigt werden, weswegen sich viele Menschen zwar weniger bewegen als die Menschen vor 50 – 100 Jahren, jedoch immer noch genauso viel essen, wenn nicht sogar mehr.Gehörst du auch zu diesen Menschen? Leidest du schon seit Ewigkeiten an einem dicken Bauch und/ oder Übergewicht an anderen Stellen, obwohl du auf deine Ernährung achtest und dich mit allen möglichen Diäten abmühst? Dann wird dir vielleicht dieser Ratgeber helfen:Fettbauch Generation von Tabou B. B. BraunErhältlich hier: Hugendubel





Zum Verleger:Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.