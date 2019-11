Ein guter Stoffwechsel ist essentiell

Der Stoffwechsel bestimmt, wie Fett, Zucker usw. aufgenommen, umgewandelt und verbrannt werden. Nun siehst du, warum er für den Körper so wichtig ist. Ein guter und gesunder Stoffwechsel ist essentiell, damit du gesund bleibst.inige Stoffe, die für die Anregungen des Stoffwechsels sehr wichtig sind:L-Carnitin (besonders in Fleisch), Magnesium, Vitamin D (durch die Sonne), Omega-3-Fettsäuren (ungesättigte Fettsäuren), Capsaicin (aus Chilischoten), Coenzym Q10Das Coenzym Q10 hat eine große Bedeutung für die Energiegewinnung in den Zellen. Es aktiviert das Immunsystem, stärkt das Herz, die Leber, die Nieren, die Nerven und Muskeln und steigert die Fettverbrennung.Der Organismus kann Q10 auch selbst herstellen, aber nur, wenn genügend Folsäure und andereB-Vitamine vorhanden sind. Das Problem ist, dass durch die westliche Ernährungsart diese Stoffe im Körper Mangelware sind.Q10 findet man in:Fleisch (viel in Leber oder Niere), Fisch (Sardinen, Makrelen, Lachs usw.), Nüssen, Hülsenfrüchten, Sonnenblumenkernen, Pflanzenölen, Pflanzlichen Lebensmitteln (Kohl, Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch, Spinat, Grünkohl, Kartoffeln, Spinat, Rosenkohl, Brokkoli usw.)Tabou B. B. Braun aus: „Gesund geht durch den Mund, Krankheit geht durch den Po weg: Iss und trink Krankheiten weg nach der DantseLOGIK – afrikanisch inspiriert, ohne Medikamente“WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.