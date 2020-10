DMD- DANTSE MIRACLE DRINK

Booste dein Immunsystem mit dem Dantse Miracle Drink. Erfahre in diesem Artikel, wie du den DMD ganz einfach selbst herstellen kannst.DMD- DANTSE MIRACLE DRINKDieser Drink war zuerst für ein Potenzmittel gedacht. Erst später entdeckte ich durch meinen Meister in Kamerun seine allgemeinen Heileigenschaften gegen Krankheiten, Entzündungen und Infektionen.Immunität-, kraft- und potenzsteigernde Getränkemischung aus Kräutern und Gewürzen und AlkoholHier gebe ich das Rezept für die klassische Version frei. Das Rezept der speziellen Version mit mehr Wunderkräutern bleibt geheim und das fertige Getränk mit der speziellen Version kann nur bestellt werden unter www.indayi.de oder www.dantse-logik.com, www.mycoacher.jimdo.com oder schreibst du an leser@dantse-dantse.comDMD - Aus einem Potenzmittel wurde ein GesundheitswunderDieses Getränk war ursprünglich für die Potenzsteigerung vorgesehen und beim Trinken bemerkten ich und meine Kunden die erstaunlichen Heilungseigenschaften diese Alkohol-Kräuter-Mischung. Morgens getrunken vor dem Joggen, hatte ich mehr Power und konnte viel länger joggen. Krämpfe, Bauchschmerzen, Übelkeit verschwanden. Viele Menschen, die das getrunken haben, erzählten mir von erstaunlicher Auswirkung in ihrem Körper und wie vital sie geworden sind. Viele Beschwerden und Krankheiten verschwanden und auch die Psyche wurde gesünder. Sie waren allgemein positiver und gut drauf, hatten mehr Antrieb, waren weniger nervös und überfordert.Beim DMD handelt es sich um ein hervorragendes Gesundheit-, Immunität-, Kraft- und Potenzmittel auf alkoholischer Basis, zu der es aber auch eine nicht-alkoholische Alternative gibt.DMDFördert die bessere Durchblutung des Penis, der Vagina und macht ihn dadurch steifer und sie empfindlicher und glitschiger. Die Schleimhaut der Vagina wird besser durchblutet und die Frau spürt intensiver. DMD verlängert die Zeit bis zur Ejakulation beim Mann und beschleunigt bei Frauen die Zeit der vaginalen Ejakulation. Die klitorale Stimulation wird intensiver.Diese Wirkung war am Anfang die Arbeit dieses Getränks.Später entdeckte ich, dass DMD:Entzündungen in Körper verringertdas Immunsystem stärktden Stoffwechsel an regtdie Fettverbrennung ankurbelt und somit hilfreich bei der Gewichtsreduktion istden Cholesterinspiegel senktgegen die Übersäuerung des Körpers hilftViren und Bakterien bekämpftGrippe, Erkältung, Halsschmerzen bekämpftdie Müdigkeit bekämpft und man ein allgemeines Wohlbefinden verspürt, usw.psychische Instabilität bekämpftviele Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Hormonstörungen bekämpftBei Männern und Frauen gleichermaßen wirksam istFür einen dauerhaften Erfolg wird eine regelmäßige Einnahme empfohlen.ZutatenZutaten normale Version: Frischer Ingwer, frischer Ginseng, Vanilleschoten, Knoblauch, Habanero, Petersilienwurzeln, Meerrettich, Artischocken, Wehrmut (wenn man will), Tausendgüldenkraut (getrocknet; nicht zwingend), Enzian (getrocknet, nicht zwingend ), wilder Lattich bzw. Gift-Lattich (lactuca virosa; frisch oder getrocknet), Kurkuma (frisch), Campari und Wodka (für die alkoholische Version) bzw. Aloe VeraSaft (für die nicht alkoholische Version)Zubereitung:Alle Zutaten klein schneiden (Ingwer, Ginseng, Petersilienwurzeln sowie Meerrettich nicht schälen!), die Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und die Samen nebst dem anhaftenden Öl herauskratzen; die ausgekratzten Schoten jedoch nicht wegschmeißen, sondern ebenfalls in das Getränkt geben. Die Zutaten mischen, in ein verschließbares Gefäß geben, dazu ca. ¾ Campari und ¼ Wodka geben. Dies mindestens 4 Wochen verschlossen stehen lassen.Bei der nichtalkoholischen Version die Zutaten mit dem Aloe Vera-Saft in ein verschließbares Gefäß geben und mindestens 8 Wochen stehen lassen. Danach trinken.DosierungsempfehlungBei diesem Rezept kann man keine allgemeine Dosierungsempfehlung geben, da jeder Mensch und jeder Körper unterschiedlich reagiert. Hier muss jeder individuell seine Dosierung finden. Während manche Menschen schon mit einer kleinen Dosis gute Erfolge erzielen, benötigen andere größere Mengen. Ich empfehle, verschiedene Dosierungsmöglichkeiten auszutesten, bzw. die Menge jeder einzelnen Komponente nach eigenen Bedürfnissen zu variieren. So finden man dann die richtige Dosierung für die Potenz (aber wie gesagt: die Menge langsam steigern!). Einnahmezeitpunkt: Mindestens 1-2 Stunden vor dem Geschlechtsverkehr (wie gesagt, alles hängt von dem individuellen Körper und der Menge ab).EinnahmedauerAuch dies ist individuell unterschiedlich; manche Menschen reagieren sofort auf dieses Mittel, bei anderen dauert es ein bisschen länger – Jedenfalls spricht nichts gegen eine kurmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum, da die genannten Zutaten auch von derer potenzsteigernden Wirkung abgesehen absolut gesundheitsfördernde Mittel sind! Die erfolgreiche Wirkung wird sich nach ca. zwei Wochen regelmäßiger Einnahme zeigen. Wie gesagt, dies ist nur eine Richtzeit, bei manchen Menschen kann die Wirkung nach zwei Tagen, bei anderen erst nach vier Wochen oder mehr eintreten. Bei mir hat sich die Wirkung nach ca. 14 Tagen gezeigt. Wenn sich der Körper an das Mittel gewöhnt hat und sich die ersten Erfolge abgezeichnet haben, braucht man in Zukunft nur wenige Zeit vor dem Geschlechtsakt das Getränk einzunehmen, um die wirkungsvolle Potenz zu erreichen.TippMan sollte große Mengen der genannten Zutaten verwenden; je mehr Zutaten, desto wirksamer ist es! Ich empfehle, ein großes Gefäß mit großen Mengen zubereiten, so dass man wochenlang davon profitieren können.