Die Superwaffen der Natur

„Iss Gemüse und Obst. Sie enthalten Vitamine und sind gesund.“ So ähnlich sagen es dir deine Eltern, Ärzte, Ernährungsexperten und sogar die Medien seit deiner Kindheit. Ich hingegen sage dir: „Iss Kräuter und Gewürze, um noch mehr Vitamine zu dir zu nehmen. Du wirst gesünder und fitter sein, noch jünger aussehen und länger leben.“Natürlich sind Obst und Gemüse wichtig, doch Kräuter sind viel wichtiger – denn in ihnen stecken eine Menge wichtiger Nährstoffe, die wir brauchen. Sie sind die reichhaltigsten Quellen von Anti-Oxidantien, Vitaminen, Mineralien und anderen Vitalstoffen. Wusstest du, dass pro 100g in Bärlauch dreimal und in Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Alleine an diesem Beispiel kann man die Macht der Kräuter schon etwas erahnen. Mit ihnen hast du nicht nur alle Nährstoffe, die du brauchst, du bekommst sie sogar gleich in den richtigen und wichtigen Kombinationen.Hier kommst du zum Buch: https://indayi.de/buch/wuerz-dich-ges... Folge indayi edition auf social media:Facebook: https://www.facebook.com/indayieditio... Twitter: https://twitter.com/indayi_edition Instagram: https://www.instagram.com/indayi_edit... Xing: https://www.xing.com/profile/Guy_Dant... LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/indayi-ed...