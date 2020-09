Die heilende Kraft der Darmreinigung/Hörprobe

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Eine Frau kam zu mir wegen ihres Gewichts und Autoimmun-Beschwerden. Sie beklagte sich, dass sie nicht mehr abnehme, seit ihre Schilddrüsenstörung mit Antibiotika behandelt wurde. Sie täte alles und hungere häufig, verliere aber kein Kilo. Dadurch käme es, dass sie dauerhaft Hunger habe. Sie kriege kein Sättigungsgefühl mehr und könne den ganzen Tag lang nur essen. Diese Situation intensiviere sich durch die Frustration nach jeder nicht gelungenen Diät-Phase. Nach ärztlichen Untersuchungen sei alles mit ihr und in ihr in Ordnung.Ich fragte sie, ob sie ihre Darmflora nach den zahlreichen und langen Antibiotika-Phasen wiederhergestellt habe. Sie antwortete mir, dass sie nicht gewusst hatte, dass sie dies tun sollte, und ihr Arzt hätte kein Wort dazu verloren.Ich schlug ihr vor, dass wir erst damit anfangen würden den Darm zu reinigen, zu sanieren, ihn sich regenerieren zu lassen und ihn nachhaltig durch eine strenge Ernährungsumstellung und einen neuen Lebensstil zu stärken. Es reichte bei ihr die Öl-Kur, wie unten beschrieben, mit vollem Bauch (siehe Kapitel 9.1 „Die Öl-Kur“). Täglich bewegte sie sich mindestens 30 Minuten an der frischen Luft und machte 10 Minuten lang kleine, sehr leichte Muskelaufbau-Übungen. Mal ging sie joggen, mal walken, mal nur spazieren, und manchmal sprang sie Trampolin.Nach nur sechs Wochen geschah, was sie ein Wunder nannte: Sie verlor über 8 kg, ihre Pickel waren alle weg, ihre Allergie gegen X (man wusste nicht wogegen) verschwand, ihre Haut wurde erneuert, ihre Laune war zu 120% besser und ihre ständige Antriebslosigkeit war verschwunden. Endlich hatte sie genug Energie und mittlerweile ist sie eine sehr aktive Joggerin geworden und bereitet sich sogar auf den New-York-Marathon vor.In unserem Darm ist multikulti und Vielfalt die große Chance. Mit seinen über 10.000 Bakteriengattungen und Milliarden von Bakterien schafft der Darm das, was die Menschen nicht schaffen. Nämlich, dass sie alle für sich und gleichzeitig miteinander leben. Dieses gute Nachbarschaftsmiteinander und das Zusammenleben in dem jedes Bakterium seinen Job macht und das gesunde und natürliche Gleichgewicht respektiert wird, ist vital für unsere Gesundheit. Jede Bakteriengattung erfüllt eine ganz bestimmte Mission und vertritt ein ganz bestimmtes Interesse für den Körper. Eine gute Koalition mit anderen Bakterien, die andere Missionen haben und andere Interessen vertreten, ist sehr wichtig, damit das ganze Land (Darmflora) erfolgreich zum Wohlstand aller (Körper) regierungsfähig ist.Je ähnlicher die Regierungsmitglieder, desto schlechter ist es für das Land, da man nur bestimmtes Interesse und bestimmte Missionen erfüllt. Deswegen ist eine Einzelregierung oder eine große Koalition nachteilig, eine Jamaika-Koalition hingegen, in der viele Parteien, die alle verschiedene Interessen vertreten, zusammenkommen, das Beste, was der Darm sich vorstellen kann. Er braucht sie alle, um seine Mission erfolgreich zu erfüllen. Grundsätzlich gilt: Je bunter die Koalitionspartner im Darm sind, desto gesünder, fitter und fröhlicher sind wir.Im Fall des Darms und unserer Gesundheit ist eine Jamaika-Koalition wirklich viel besser als eine große Koalition oder eine Einzelregierung. Je mehr Bakteriengattungen im Darm vertreten sind, desto gesünder ist die Darmflora und desto fähiger ist der Darm, seine Mission und Pflichten zu erfüllenWillst du mehr über die Bedeutsamkeit deines Darms für deine Gesundheit wissen? Dann kaufe den Sammelband Am Anfang war der Darm: Erstaunliche, neue Erkenntnisse über den unterschätzten Chef“ von Dantse Dantse!Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.