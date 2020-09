Die Gefahren von Cola und Co./Spruch des Tages 07. September 2020

Unglaubliche Zahlen!2010 starben 184 000 Menschen durch zu süße Getränke, fanden Forscher heraus, darunter rund 133 000 an Diabetes, 45 000 an Herzkrankheiten und 6450 an Krebs.Der Konsum von zuckerhaltigen Softdrinks, wie Cola und Limo, Isodrinks, Energy Drinks oder Proteindrinks macht nicht nur dick und fett, er verursacht auch viele Krankheiten wie Diabetes, Krebs, das metabolische Syndrom, Herz-Kreislauf-Beschwerden usw.Cola enthält ca. 42 Kalorien (kcal) pro 100 Milliliter, in einer 0,5-Liter-Flasche sind umgerechnet 18 Stück Würfelzucker.Diese zucker- und chemikalienhaltigen Getränke beschleunigen laut vieler Studien die Alterung der Körperzellen fast so sehr wie das Rauchen.Einer der Hauptgründe sind die hohen Phosphatgehalte. In Softdrinks und süßen Pop-Getränken sowie Limonaden werden meistens Phosphate als Säuerungsmittel, Säureregulatoren, Emulgatoren, Schmelzsalze und Konservierungsmittel (E338, E339) verwendet.Je nach Konsum kann der Körper sogar um Jahre altern. Eine Studie der Universität von Kalifornien, die im American Journal of Public Health veröffentlicht wurde, belegt dies. Prof. Elissa Epel und ihre Kollegen stellten einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Zuckergetränkekonsum und der Zellalterung her. Viele Ergebnisse zeigten, dass Verbraucher von kohlensäurehaltigen Süßgetränken kürzere Telomere hatten.Forscher stellten fest, dass Menschen, die täglich mindestens 350 Milliliter zuckerhaltige Limogetränke zu sich nehmen, körperlich um 4,6 Jahre älter sind als Menschen, die sich an Wasser oder Tee halten.Dazu steigt das Risiko ab zwei Gläsern pro Woche an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken.Energydrinks enthalten im Vergleich zu Cola oft die dreifache Koffein-Menge.Durch die Kohlensäure wird auch mehr Weichmacher aus den Plastikflaschen freigesetzt und gelangen so ins Blut – mit allen Konsequenzen, die ich im folgenden Kapitel beschreibe.„Wenn du eine Dose Cola trinkst, oder ein ähnliches, zucker- und koffeinhaltiges Getränk, passiert laut Niraj Naik folgendes in deinem Körper…In den ersten 10 Minuten wird der Körper von 10 Teelöffeln Zucker überschwemmt, die in deinen Körper einschlagen. Das sind 100% der empfohlenen Tagesdosis. Diese überwältigende Süße löst nur deswegen keinen Brechreiz aus, weil Phosphorsäure den Geschmack mildert.20 Minuten: Dein Blutzucker erreicht den Höhepunkt, was die Ausschüttung großer Mengen Insulin verursacht. Deine Leber reagiert darauf, indem sie jeden Zucker, den sie in die Finger bekommt in Fett umwandelt.40 Minuten: Du hast das Koffein jetzt komplett aufgenommen und es zeigt seine Wirkung: Deine Pupillen verengen sich, dein Blutdruck steigt und als Reaktion darauf kippt die Leber noch mehr Zucker in deinen Blutkreislauf. Die Adenosin-Rezeptoren in deinem Gehirn werden blockiert, was Schläfrigkeit verhindert.45 Minuten: Dein Körper steigert die Dopamin Produktion, was das Belohnungszentrum des Gehirns anregt – genauso funktioniert übrigens Heroin.60 Minuten: Die Phosphorsäure bindet Kalzium, Magnesium und Zink im Darm und kurbelt dadurch den Stoffwechsel an. Noch mehr Nährstoffe landen im Urin.60 Minuten: Die harntreibenden Eigenschaften von Koffein machen sich bemerkbar. Du musst auf’s Klo und scheidest das Kalzium, Magnesium und Zink aus, das eigentlich deine Knochen gebraucht hätten. Außerdem verliert dein Körper Natrium, Elektrolyte und Wasser.60 Minuten: Die Achterbahnfahrt in deinem Körper kommt langsam zum Ende und der Zuckerpegel im Blut stürzt rasant ab: Du wirst müde und gereizt. ( http://www.blisstree.com/2010/06/23/mental-health-... In den nächsten paar Stunden (wenn du Raucher bist wahrscheinlich schon nach spätestens 2 Stunden) folgt dann auch noch der Koffeinabsturz.Willst du mehr darüber erfahren, wie sich deine Ernährung auf deine Gesundheit auswirkt? Dann kaufe den Ratgeber „ESSEN HEILT – ESSEN TÖTET: Du hast die Wahl!“ von Tabou B.B. Braun!Erhältlich hier bei indayi.de Und bei Amazon. Sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen erhältlich.Folge uns auch auf Instagram und Facebook!Warnung:Das Lesen der Bücher von Tabou B.B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.