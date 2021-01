Die Bedeutung von gesunder Leber und Nieren



Gesunde Leber und Nieren

Das Immunsystem und die Nieren sind eng miteinander verbunden.

Die Leber ist ein Mitglied des Immunsystems mit Immunzellen, die sich größtenteils in einem aktivierten Zustand befinden. Die Leber baut abgestorbene oder sterbende Zellen im Körper ab und leistet somit einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit. Die Fresszellen namens Phagozyten, die Immunzellen der Leber, sind dafür zuständig.Leber und Nieren gesund halten ist sehr wichtig, wenn man gesund sein und bleiben will. Sie sind wichtige und fleißige Organe im Körper. Sie erfüllen zahlreiche Funktionen wie die Ausscheidung von Abfällen, den Stoffwechsel vieler Substanzen, die hormonelle Regulation und die richtige Verdauung sowie die richtige Koagulation.Die Leber ist das Organ unter der Lunge, das wie ein Filter für das Blut wirkt und ist das einzige innere Organ, das nachwachsen kann. Die Leber wandelt Nährstoffe in Energie um, bildet Proteine und speichert Glykogen, Kohlenhydrate, Vitaminen und Mineralien. Weitere Grundfunktionen der Leber sind: Gallenproduktion, Ausscheidung von Bilirubin (ein gelbes Abbauprodukt des Häm-Anteils des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin und damit ein Gallenfarbstoff), Ausscheidung von Cholesterin, Hormonen, Medikamenten und anderen Giften, Stoffwechsel von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten, Enzymaktivierung, Synthese von Plasmaproteinen wie Albumin und Gerinnungsfaktoren, Blutentgiftung und Reinigung.Ein gestörtes Immunsystem kann entweder direkte oder indirekte Niereneffekte haben. Mehr als fünfundneunzig Prozent der Nierenerkrankungen werden durch Immunerkrankungen verursacht, während Nierenerkrankungen wiederum das Immunsystem beeinträchtigen können.Die Nieren sind auch Filter. Einige Medikamente werden mehr von den Nieren als von der Leber gefiltert. Die Nieren halten das Blutvolumen aufrecht, damit das Blut zu den lebenswichtigen Organen fließt, sie regulieren den Mineralgehalt im Blutkreislauf. Andere Grundfunktionen der Nieren sind: Regulation des extrazellulären Flüssigkeitsvolumens, Regulation der Osmolarität oder osmotischen Konzentration, Regulierung der Ionenkonzentrationen, Regulierung des pH, Ausscheidung von Abfällen und Toxinen, Produktion von Hormonen. Durch das Reinigen der Leber und Nieren steigt ihre Stoffwechselleistung an. Du verarbeitest Fett besser und schneller, du hast mehr Energie und bist aktiver. Menschen mit kranken Nieren verliere viele Proteine. Proteine sind aber wichtige Stoffe für unsere Immunität, da einige wichtige Immunsubstanzen wie Enzyme, Antikörper usw. hauptsächlich aus Proteinen bestehen. Der Verlust von Proteinen kann dazu führen, dass Patienten eine große Menge an Protein verlieren, was das Immunsystem schwächt.Beschädigte Niere können dazu führen , dass sich viele Toxine und Abfälle im Blut ansammeln und sich deshalb überall in unseren Körper verbreiten. Viele von ihnen sind schädlich für die Organe und Gewebe unseres Körpers und können daher unsere Immunität schädigen. 