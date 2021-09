DEPRESSIONEN durch den Darm?? So stark beeinflusst der Darm unsere Psyche! // Spruch des Tages 14.09.21

Darm und Gehirn: Verbindung zwischen Darm, Denken und Gedanken



Über das Buch

Der Darm und psychisches Wohlbefinden

Die Basics der Darmgesundheit! Das Organ ist unser zweites Gehirn und hat ebenso viel Kontrolle über unseren Körper wie das Kopfgehirn. Deshalb kann ein kranker Darm auch psychische Krankheiten wie Depressionen auslösen! Hier erfährst du, wie und in welchem Maße das Organ unseren Körper noch beeinflusst! Eine Hörprobe aus dem Buch „Am Anfang war der Darm – Erstaunliche neue Erkenntnisse über den unterschätzten Chef“ von Dantse Dantse:Der Darm ist ein Organ in unserem Körper, das für unsere Verdauung zuständig ist. Er ist wie ein Muskelschlauch, der sich durch den halben Körper windet. Viele gute und nützliche Bakterien befinden sich in ihm . Darum ist er für uns sehr wichtig. Er ist das Verdauungsorgan für alle Nahrungsmittelarten, seien sie fest (Lebensmittel), flüssig (Getränke) oder nicht greifbar (Gedanken). Gedanken, die oft im Kopf entstehen, werden ebenfalls von ihm verdaut.Viele Menschen leiden unter körperlichen Beschwerden wie Hautkrankheiten oder Diabetes, Demenz und Migräne. Oder auch unter psychischen Beschwerden wie Ängsten, Essstörungen oder Stimmungsproblemen, beziehungsweise Depressionen. Aber sie wissen nicht, dass die Ursache dafür im Darm liegt. Mit einer Darmsanierung und einer kleinen Umstellung kannst du deine Gesundheit zurückgewinnen und langfristig sichern!Du findest in diesem Buch viele afrikanisch inspirierte Erkenntnisse. Du wirst nicht glauben können, dass sie wahr sind! Jedoch werden sie immer öfter von der Wissenschaft bestätigt.Nachdem du das Buch gelesen hast, wirst du dich in deinen Darm verlieben. Da die Liebe ja von dort kommt! Denn beim Küssen regen wir Darmbakterien an. Und sie entscheiden dann mit, ob wir uns in den Partner verlieben.Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie der Darm Einfluss auf unseren Körper nimmt und was du tun kannst, um ihn zu sanieren und um so Krankheiten vorzubeugen,Oder in deiner Lieblingsbuchhandlung!WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.