Deine Gesundheit: Lass dich nicht berauben! // Spruch des Tages 12.01.21

Man hat dich deiner Gesundheit beraubt und dich davon enteignet.



Die Natur sagt dir, du hast die Macht über deine Gesundheit. Die konventionelle Medizin sagt dir, „SIE“, das bedeutet die Medikamente und die Ärzte, haben die Macht über deine Gesundheit.

Unsere Gesellschaft ist darauf trainiert, im Umgang mit Gesundheitsfragen militärisch und diktatorisch zu denken.

Manipulation des Gesundheitswesens

Das Verantwortungsgefühl für die eigene Gesundheit

Placebo - der Beweis einer autonomen Heilung?

Die große Mehrheit der Menschen, besonders in den westlichen Ländern, haben die Kontrolle über ihre Gesundheit verloren.Menschen werden regelrecht hypnotisiert, in dem man neben wahren Heilungsgeschichten, was die Medizin wirklich leisten kann, auch viele Unwahrheiten erzählt. Als Konsequenz erscheint es den Menschen am Ende unmöglich, eine rationale Unterscheidung zwischen dem, was die Medizin kann und das was sie nicht kann zu differenzieren.Die miteinander eng verkuppelte Schulmedizin und Pharmaindustrie schaffen es, durch gezielten Lobbyismus und Marketing Menschen täglich durch gezielt falsche Behauptungen zu manipulieren. Beispielsweise Milch als Wundermittel wurde hoch gelobt, wegen des Profits und der wirtschaftlichen Ankurbelung der Nahrungsmittelindustrie. Das heißt, aus rein ökonomischen Gründen wurde fälschlicherweise Milch als super Mittel für die Knochen beworben. Der Grund besteht darin, dass die Menschen im Westen durch ihren hohen Milchkonsum die fragilsten Knochen haben. Das ist etwas Verdummendes dabei, mit auch noch unlogischen Argumenten zu desinformieren und das konditionierte blinde Vertrauen in Ärzte, Gesundheitsbehörden, Gesundheitsartikel und Tabletten auszunutzen, um bestimmte Lobby-Lebensmittel oder Pharma-Artikel zu verkaufen.Die Medizin nimmt dem Menschen ihre Verantwortung gegenüber sich selbst weg und fordert für sich allein, den Begriff der Gesundheit zu definieren: „Nur durch mich, dass bedeutete durch meine Ärzte und meine Medikamente, bleibst und wirst du gesund. Mir gehört deine Gesundheit“.Eine Pille einzunehmen ist viel einfacher, als sich um sich selbst zu kümmern und auf sich zu achten. Man versucht, Menschen wie kleine Kinder zu behandeln, die nichts zu sagen haben und nur den Mund aufmachen müssen, um meinungslos Essen zu bekommen.Die Pharma- und Gesundheitsindustrie ist ein Geschäft, dass Verbraucher braucht und deswegen auch Verbraucher kreiert. Sie lieben sie nicht, sondern möchten Milliarden an ihnen verdienen. Um das zu schaffen, müssen sie unsere Fähigkeit abschalten, zu widerstehen und kritisch selbst zu denken und handeln.Es werden viele Placebo-Medikamente hergestellt und verkauft. Obwohl sie keine Wirkung haben, heilen sie dich. Das ist der Beweis dafür, dass du kein Medikament oder Arzt gebraucht hättest, um dich zu heilen. Dennoch sagt man dir nicht, dass du dich selbst geheilt hast. Glaubst du nicht an dich?„Ich sage dir heute, dass viele medizinische Heilungen Placebo sind. Ich verschreibe meistens nur Medikament ohne Wirkstoffe an meine Patienten“, sagte mir ein Internist. Er fügte hinzu: „Glaube mir, sie kommen nicht sehr bald wieder wegen derselben Krankheit. Sie rufen mich dankend an und gratulieren mir. Ich lächele nur und mir wird bewusst, wie weit wir die Menschen ihrer Macht über ihre eigene Gesundheit beraubt haben. Viele Krankheiten brauchen keinen Arzt, sondern nichts anderes, als Geduld. Doch die Ärzte verdienen daran nichts. 80% der Medikamente, die wir verschreiben, sind unnötig. Aber ich darf ihnen das nicht sagen, sonst bin ich bald arbeitslos. Das System muss funktionieren.“Es gibt immer mehr Wissenschaftler und Ärzte, die sich nicht manipulieren und unter Druck setzen lassen. 