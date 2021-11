Dein Immunsystem: Die beste Waffe gegen COVID-19!

GUT GERÜSTET GEGEN COVID-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen ohne Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel – wie in Afrika.



Das Immunsystem schützt den Körper!

Interessiert?

Ein zentraler Akteur im Kampf gegen das neuartige Coronavirus ist unser Immunsystem. Das Immunsystem kann sich gegen das Virus wehren und scheint die beste Waffe gegen eine Reinfektion zu sein. Studien zeigen, dass man bereits kurze Zeit nach der Heilung von Covid-19, sich wieder infizieren kann.Warum werden von 250 Menschen, die in einem mit COVID-19 kontaminierten Flugzeug sitzen, 230 Personen infiziert und 20 nicht? Warum sind nach einer Party fast alle Menschen infiziert, einige jedoch nicht? Das liegt viel an ihrem Immunsystem, welches bestimmt, wie fähig und stark der Körper ist, um das Virus zurückzudrängen.Die Hände waschen, in den Ellbogen husten, Distanz halten, Masken tragen und Desinfektionsmittel sind alles gute Regeln, aber es ist dein Immunsystem, welches wirklich den Unterschied macht, Infektionen bekämpft und dich am besten vor Covid-19 schützt. Selbst wenn Du einem Virus, dem Coronavirus oder anderen Erregern ausgesetzt bist, wenn dein Immunsystem gesund und stark ist, hast Du eine bessere Chance nicht krank zu werden und selbst wenn du infizierst bist schneller und mit kaum oder weniger schweren Spätfolgen zu genesen oder die schweren Symptome erst gar nicht zu bekommen.Die Stärkung des Immunsystems ist daher eines der besten Dinge, die du tun kannst. Denn sie ist die wichtigste Verteidigung deines Körpers, wenn es darum geht ein Virus zu bekämpfen. Aber die Frage bleibt dann, wie du das Immunsystem stärken kannst, ohne gesundheitsgefährdende Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen?Du wirst du von Experten den Mainstream-Rat hören „viel Obst und Gemüse zu essen“. Zwar sind sie wichtige Faktoren eines gesunden Lebensstils. Jedoch sind Kräuter und Gewürze viel effektiver. Wie man jetzt in Afrika festgestellt hat sind sie die Schlüsselkomponenten für ein Immunsystem, das vor Infektionen und anderen Krankheiten schützt. Das meiste Obst und Gemüse hat heutzutage nicht nur viele Nährstoffe verloren (manche bis zu 90%), sie enthalten allgemein weniger Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und Fettsäuren als Küchenkräuter und Gewürze. Sie sind reich an Antioxidantien, entzündungshemmend, und antiinfektiös.Gleichzeitig schützen und heilen sie dich vor und von Krankheiten – mit Obst und Gemüse ist das nicht unbedingt zu erreichen, ohne große Menge zu essen, die du gar nicht schaffen kannst.Wusstest du, dass in 100g Bärlauch dreimal und in 100g Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Bärlauch enthält dreimal so viel Vitamin C wie Orangen, wusstest du das? Darüber hinaus hat Oregano die vierfache antioxidative Kraft von Blaubeeren, die zwölffache von Orangen und die 42-fache von Äpfeln hat? Sicherlich, sicherlich wusstest du das nicht.Erfahre all dies im Detail und noch viel mehr in: GUT GERÜSTET GEGEN COVID-19! Das Immunsystem kann sich erfolgreich natürlich wehren mit diesen Power-Küchenkräutern und Gewürzen ohne Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel – wie in Afrika.Erhältlich bei:… und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen