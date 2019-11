Dein Gewicht hängt von deinen Genen ab

Wie stark hängen dein Gewicht und deine Bauchform von deinen Genen ab?Viele Menschen werden immer übergewichtig, egal, was sie tun oder manche werden irgendwann mal übergewichtig und das Fett geht nicht weg, obwohl sie sich gut ernähren, Sport treiben und kaum dickmachende Lebensmittel zu sich nehmen. Dies geschieht, wenn sie das Übergewicht „geerbt“ haben. Ein oder beide Elternteile oder mehrere andere Blutverwandte sind vermutlich erheblich übergewichtig.Sie können nicht abnehmen, wenn Sie ihre körperliche Aktivität steigern und sich viele Monate lang kalorienarm ernähren.Sie sind von der Verfügbarkeit von Lebensmitteln sehr betroffen.Sie sind mäßig übergewichtig, können jedoch abnehmen, wenn Sie ein angemessenes Diät- und Trainingsprogramm einhalten.Während der Ferienzeit, wenn sie ihre Ernährungsgewohnheiten ändern oder, wenn sie an psychischen oder sozialen Problemen leiden, nehmen sie wieder ab.Diese Umstände deuten darauf hin, dass sie eine genetische Veranlagung haben, schwer zu sein, diese ist aber nicht so groß, dass sie es mit etwas Mühe nicht überwinden können. Denn man kann zwar eine Gendisposition zur Begünstigung von Übergewicht haben und es dennoch durch gesunden Lebensstil und gesunde Ernährung und Disziplin immer schaffen, abzunehmen. Ist dies nicht der Fall, hat man zwar etwas von den Übergewicht-Genen geerbt, diese sind jedoch sehr wahrscheinlich nicht die Hauptursache deines fetten Bauchs und deiner Fettansammlung im Körper.Am anderen Ende des Spektrums können sie davon ausgehen, dass ihre genetische Veranlagung bei normalem Gewicht dazu führt, dass sich ihr Gewicht nicht sofort gravierend erhöht, selbst wenn sie sich kalorienreiche Lebensmittel gönnen und generell selten Sport treiben.Es ist sogar wahrscheinlicher, dass ein Gewichtsverlust auftritt. Diese Menschen sind eher in der Lage, dieses geringere Gewicht zu halten.