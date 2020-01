Das Leben lassen / Spruch des Tages 13. Januar 2020

Alles was dir passiert, auch Unglück und Pech, wirken zu deinem Wohlergehen, jetzt oder später.

Dinge, die passieren wollen, sind immerfür dich, weil du unbewusst stets im Kontakt mit der Urquelle bist, die alles weiß, was du nicht einmal erahnen kannst. Du wirst verstehen, dass alles, was dir passiert (auch wenn es zuerst schlecht aussehen oder schmerzhaft sein mag),für dich ist, wenn du es genau betrachtest und Sinn und Lehre daraus ziehen kannst.Du wirst dann sehen, wie, die du nicht beeinflussen kannst, über die du keine Macht hast,. Du brauchst ihnen nur noch zuund du wirst einführen, ohne Angst, ohne Sorge und ohne Kampf.Tabou B. B. Braun aus: „Endlich am Ziel … Die geniale Therapie – sorge dich nicht, alles ist gut.“ WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.