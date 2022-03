Dantse Dantse: Der Meister für deine mentale Gesundheit

Das Rezept zum glücklich sein

Viele kennen es: tagelang liegt man schlapp im Bett, kommt zu nichts, selten überhaupt zum Zähneputzen. Das Bett ist zu dem Ort geworden, an dem die meiste Zeit seines Tages verbringt. Sonnenlicht und frische Luft kennt man kaum noch. Auch der Gang ins Bad kann zu einer unüberwindbaren Herausforderung werden. Solche Symptome müssen natürlich nicht sofort eine Depression bedeuten, aber dennoch muss man stets vorsichtig mit seiner mentale Gesundheit sein: Denn diese ist das A und O.Indayi Edition ist natürlich kein Arzt. Wir geben keine Diagnosen, sondern lediglich Wissen weiter, welches seine Wurzeln in Afrika hat. Denn Afrika bietet so einiges für ein glückliches Leben an, inbegriffen die mentale Gesundheit. Dafür bieten wir euch heute ein Rezept für eine gute mentale Gesundheit und ein glückliches Leben an.Zu einer guten mentalen Gesundheit gehört allen voran die richtige Ernährung. Falsche Lebensmittel führen zu einem kaputten Darm, und der trägt maßgeblich dazu bei, wie glücklich du bist.Umgebe dich nur mit Menschen, bei denen du dich gut fühlst und die dich auch glücklich machen. Negative Energie ist nicht gut für dich, auch nicht, wenn sie von der längsten Freundin kommt.Betreibe viel Aktivität. Du musst nicht gleich zu einem Hochleistungssportler werden, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die richtige Bewegung viele positive Effekte auf dich hat. Gehe häufiger in die Sonne und ein paar Runden spazieren. Selbst die kleinste Aktivität kann Wunder wirken für die mentale GesundheitFür tiefergehende Tipps empfehlen wir euch Ratgeber von indayi edition.