Chemotherapie – Gift oder Heilmittel?/ Spruch des Tages 30. Juni 2020

„Die meisten Krebspatienten in diesem Land sterben aufgrund einer Chemotherapie.“ Dr. Allen Levin

Chemotherapie kann zu neuen Krebserkrankungen führen

Die Frage, ob Chemotherapie eine Gefahr für den Menschen darstellt, wird kontrovers diskutiert. Dabei müssen Nützlichkeit und Gefährlichkeit abgewogen werden.Die Befürworter sagen, dass die Chemotherapie viele Krebsarten erfolgreich bekämpft und dass sie sich bei einigen Tumor- und Systemerkrankungen im Kindesalter bewährt habe.Die Kritiker der Chemotherapie sprechen von bewiesenen Fällen, in denen Menschen gerade wegen der Chemotherapie gestorben sind oder neue Krebsarten entwickelt haben. Sie verweisen auf das chemotherapeutische Mittel Zytostatikum, das ein hochwirksames Gift ist. Zytostatika enthalten sogar einen aufgedruckten Warnhinweis darüber, dass sie karzinogen (krebserregend) sind. Deswegen besteht auch die Gefahr, dass Patienten, die sich einer Chemotherapie unterziehen, neue Krebserkrankungen entwickeln.Es gibt Studien, die belegen, dass Krankenschwestern, Onkologen und Pharmazeuten, die sich ständig mit den Produkten einer Chemotherapie beschäftigen und damit in Berührungen kommen, selbst an Krebs erkranken können, wenn sie keine besonderen Schutzmaßnahmen einhalten könnenWie können wir hinnehmen, dass sich die Krankenhausmitarbeiter besonders schützen müssen, während Krebspatienten gleichzeitig dieses gefährliche Gift injiziert wird?Viele Studien zeigen, dass man mit Strahlungen Krebszellen und somit Tumore zerstören kann. Tumor weg bedeutet aber nicht Krebs weg. Viele Forscher meinen, dass 99% aller Strahlentherapien dem Patienten nicht helfen. Die Bestrahlung erhöht das Risiko, in späteren Jahren einen Zweittumor zu entwickeln. Insbesondere tritt dies auf, wenn dabei zusätzlich zur Bestrahlung Chemotherapie an-gewendet wird.