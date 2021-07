Alle Kräuter sind Heilmittel

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

„Iss Gemüse und Obst. Sie enthalten Vitamine und sind gesund.“ So ähnlich sagen es dir deine Eltern, Ärzte, Ernährungsexperten und sogar die Medien seit deiner Kindheit.Ich hingegen sage dir: „Iss Kräuter und Gewürze, um noch mehr Vitamine zu dir zu nehmen. Du wirst gesünder und fitter sein, noch jünger aussehen und länger leben.“Natürlich sind Obst und Gemüse wichtig, doch Kräuter sind viel wichtiger – denn in ihnen stecken eine Menge wichtiger Nährstoffe, die wir brauchen. Sie sind die reichhaltigsten Quellen von Anti-Oxidantien, Vitaminen, Mineralien und anderen Vitalstoffen.Wusstest du, dass pro 100g in Bärlauch dreimal und in Basilikum 60-mal mehr Vitamin A enthalten ist als in Orangen? Alleine an diesem Beispiel kann man die Macht der Kräuter schon etwas erahnen.Mit ihnen hast du nicht nur alle Nährstoffe, die du brauchst, du bekommst sie sogar gleich in den richtigen und wichtigen Kombinationen.Das Buch soll dir außerdem zeigen, welche Kräuter welche Krankheiten und Beschwerden (von Krebs bis Diabetes über Alzheimer und Darmbeschwerden, Akne, Depressionen, Potenzstörung und „kleineren“ Sachen wie Mundgeruch und Kopfschmerzen) bekämpfen oder ihnen vorbeugen, wie man sie benutzt und verwendet.Außerdem lernst du, wie man aus ihnen wunderbare Salben, Cremes und Öle für Heil-, Massage- und Anti-Aging-Therapien macht. In einer Liste werden die bekanntesten Krankheiten aufgeführt, welche Kräuter und Gewürze diese bekämpfen, dich vor ihnen schützen oder gar heilen.Besonders eigenen sich diese Tipps für Kinder, die Schwierigkeit haben, Obst und Gemüse zu essen und es nicht mögen.Kräuter und Gewürze lassen sich ganz einfach beim Kochen in das Essen mischen, ohne dass es bemerkt wird. Kinder werden so ohne große Streitereien mit allen Vitaminen und Mineralien versorgt, die für ihre Gesundheit wichtig sind.Gemüse und Obst haben heutzutage immer weniger Nährstoffe und sind manchmal sogar eine Gefahr für die eigene Gesundheit. Kräuter kannst du ganz einfach ohne Chemie in der eigenen Küche oder im Garten pflanzen.Dann hast du alles direkt im Haus, was du für deine Gesundheit und eine gute Ernährung brauchst. Wenn du also noch nicht oder nur wenig mit Kräutern und Gewürzen gekocht hast, dann solltest du das ändern. Und zwar am besten sofort!Du wirst schon bald viele schöne Veränderungen in dir feststellen – mehr Vitalität, eine fröhlichere Stimmung, eine bessere Gesundheit, gesteigerte Potenz, Lust und auch weniger Gewicht.Deine Gesundheit ist wieder in deinen Händen, so das Motto und das Ziel von allen Büchern des Autors.„Würz dich gesund“ von Dantse Dantse.Erhältlich bei:und in der Buchhandlung deines Vertrauens!Folge uns auch auf Instagram und Facebook WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.